مساجد منطقه 7 به استقبال ماه مبارک رمضان می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود منیعی در این خصوص اظهار داشت: هر ساله و در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، مراسم غبارروبی مساجد سطح منطقه با هدف پاکیزه کردن آنها برای حضور باشکوه و پرشور شهروندان انجام می شود.

وی تصریح کرد: در این مراسم همه قشرها به ویژه جوانان با جارو کردن ، گردگیری ، عطرافشانی ، غبارروبی و پاکیزگی مساجد به استقبال ماه پر فیض و برکت رمضان می روند.

منیعی با اشاره به اینکه در این ماه پرفضیلت ، ویژه برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده که در مناسبت های مختلف با حضور اهالی محله برگزار می شود، خاطر نشان کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی، ورزشی و سلامت ، جزء خوانی روزانه قرآن کریم ، برگزاری مراسم افطاری از جمله ویژه برنامه های مهم این شهرداری در ایام ماه مبارک رمضان است.

وی در پایان به داشتن مساجدی پویا و فعال به ویژه در ماه مبارک رمضان تاکید کرد و اذعان داشت: حضور نوجوانان و جوانان در مراسم غبارروبی می‌تواند عامل آشنایی و حضور بیشتر این قشر در مساجد را فراهم کند. به گفته معاون شهردار منطقه 7 در غالب طرح تکریم و غبار روبی مساجد نواحی پنج گانه اقدام به تحویل اقلام بهداشتی و شوینده، تهیه و توزیع کتب و ادعیه ویژه ماه مبارک رمضان، نظافت سرویسهای بهداشتی مساجد و شستشوی فرشهای مساجد شده است.