۱۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۲

بورس حباب ندارد/ حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه

رئيس سازمان بورس اوراق بهادار با اعلام اینکه رشد شاخص بورس حبابی نیست گفت: جریان نقدینگی در حال انتقال از بازارهای موازی به بازار سرمایه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح‌ آبادي با تاکید بر اینکه رشد بورس حبابي نيست گفت: اين افزايش شاخص بيشتر به دليل آينده مثبت بسياري از شركت‌ها در رابطه با سود آنها است. رشدي كه اتفاق افتاد به دليل پيش‌بيني‌هاي مثبت از آينده شركت‌ها و انتظارات مثبت ايجاد شده از آينده آنان است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه حبابي نبودن شاخص را حجم بالاي معاملات كاملا نشان مي‌دهد اظهار داشت: بسياري از شركت‌ها در جريان انتقال نقدينگي از بازارهاي موازي با رشد خوبي مواجه شده‌اند.

صالح‌آبادي در توصيه‌اي به سهامداران گفت: سهامداران غالبا در سبدهاي سهامي سرمايه‌گذاري كنند كه آينده‌دار هستند، بنابراين نبايد تحت تاثير جو حركت كنند.

