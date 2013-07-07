بورس حباب ندارد/ حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادي با تاکید بر اینکه رشد بورس حبابي نيست گفت: اين افزايش شاخص بيشتر به دليل آينده مثبت بسياري از شركتها در رابطه با سود آنها است. رشدي كه اتفاق افتاد به دليل پيشبينيهاي مثبت از آينده شركتها و انتظارات مثبت ايجاد شده از آينده آنان است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه حبابي نبودن شاخص را حجم بالاي معاملات كاملا نشان ميدهد اظهار داشت: بسياري از شركتها در جريان انتقال نقدينگي از بازارهاي موازي با رشد خوبي مواجه شدهاند.
صالحآبادي در توصيهاي به سهامداران گفت: سهامداران غالبا در سبدهاي سهامي سرمايهگذاري كنند كه آيندهدار هستند، بنابراين نبايد تحت تاثير جو حركت كنند.
