نوید کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر نگاهی تحلیلی و جامع به روند تاریخ در طول تاریخ بشر شهرها به عنوان کانونها و خاستگاه های تمدنهای بشري شناخته شده اند داشته باشیم، خواهیم دید شهرها بدلیل تمرکز و تراکم بالای جمعیت انسانی در خود همیشه قطب اقتصادی کشورها و تمدنها بوده اند و امروزه نیز نقش آنها و تاثیر گذاری آنها بر کشورها بیش از پیش پر رنگ گشته است بطوری که تحولات روی داده در یک شهر می تواند بخشی بزرگی از جهان یا یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد .

محقق و پژوهشگر عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: در واقع شهر را می توان به عنوان یک موجود و سیستم پویا و زنده که متشکل از اجزای فیزیکی و انسانی و روابط گسترده و پیچیده بین آنها تعریف کرد.

وی ادامه داد: فضاي پيچيده شهری، محققین و پژوهشگران و مدیران و برنامه ریزان شهری در سراسر جهان را براي رهايي از مشكلات و نارسايي ها ناشی از گستردگی روز افزون شهرها به تلاش وا داشته است.

فن آوري اطلاعات اصلی ترین محور تحول و توسعه شهر

وی بیان کرد: در عصر جدید، فن آوري اطلاعات به عنوان اصلی ترین محور تحول و توسعه در جهان شناخته می شود و دستاوردهاي ناشي از آن سبک زندگی بشر را با تحولات اساسی روبرو ساخته است که در صورت حذف آن مشکلات متعددی در زندگی روزمره شهروندان ایجاد خواهد شد از این رو نقش كليدي فن آوري هاي نوظهور اطلاعاتی و ارتباطی را در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نمي توان ناديده گرفت.

محقق و پژوهشگر عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: بر طبق جدیدترین آمارهای جهانی جمعیت شهر نشین جهان تا سال 2050 میلادی به بیش از 70 درصد جمعیت ساکن جهان رشد پیدا خواهد کرد به عبارتی تنها کمتر از 30 درصد جمعیت جهان در روستاها و شهرهای کوچک سکونت خواهند داشت و شغلهایی مانند کشاورزی رونق پایینی خواهد داشت .

شهر الکترونیک راهکار حل معضلات شهری

کمالی عنوان کرد: در جهان امروز شهر الكترونيك و نوع تکامل یافته آن شهر هوشمند به عنوان راهكار بي بديل حل معضلات شهري مورد توجه شهرسازان و مديران شهري واقع شده است.

وی ادامه داد: مشکلاتی که در حوزه توسعه و خدمت رسانی شهری با آن روبرو هستیم و در سالهای آینده اعم از کمبود انرژی، آلودگی ها زیست محیطی از جمله کاهش فضاهای سبز و افزایش CO2، کاهش سطح و کیفیت خدمت رسانی به شهروندان و مشکلات متعدد گوناگونی است که در صورت ادامه بهره گیری از مدلهای سنتی مدیریت شهری با آن روبرو خواهیم شد .

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران گفت: براي تحقق شهر هوشمند لازم است شهر الکترونيک و تعاملات يکپارچه آن با سازمان ها و بخش هاي مرتبط با توجه به زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري مدل مفهومي اجرايي از فرآيند اخذ يا ورود داده ها و اطلاعات و کاربران، تجزيه و تحليل و خروجي سيستم توسعه یابد.

زيرساخت هاي موجود برای شهر الکترونیک عملياتي نشده است

وی افزود: اطلاعات منتشر شده جهانی نشان دهنده این واقعیت است که شهر هوشمند، شهر الکترونيک و شهرداري الکترونيک در بسياري از شهرهاي معروف و مطرح دنيا متناسب با فناوري اطلاعات و ارتباطات روند متعارفي را طي کرده است.

وی افزود:اين وضعيت در ايران به سبب تاثير عوامل مختلف به ويژه در ابعاد همکاري بين سازماني و در ابعاد مرتبط با شهروند الکترونيک سير مطلوبي طي نکرده است ضمن آن سيستم يکپارچه يا جامع که بتواند پاسخگوي نيازها در شرايط عادي و بحراني باشد با وجود زيرساخت هاي موجود، هنوز عملياتي نشده است لذا شهرهایی مانند تهران و مشهد برای پیاده سازی مدل جدید توسعه پایدار شهری یعنی "شهر هوشمند" در اولویت هستند.

وی افزود: در این بین مشهد مقدس بدلیل ویژگی ها فرا ملی و جایگاه آن در جهان تشیع و میزبانی بیش از 25 میلیون زائر و گردشگر در سال اولویت بالایی در پیشگام شدن در حوزه پیاده سازی و بهره گیری از راهکارهای نوین مدیریت شهری و خدمت رسانی به شهروندان را دارد.

وی بیان کرد: باور دارم شهروندان مشهد که بیش از هر شهر کشور لایق بهره گیری از بالاترین سطح و کیفیت خدمات شهری هستند زیرا این شهر الگوی جهان اسلام و تشیع است و بایستی رضایت شهروندان بطور کامل و در سطح امکان تامین و تضمین گردد .

لزوم بهر گیری مدیران شهری از نخبگان شهر هوشمند

کملی گفت: خوشبختانه مدیران و سیاستگذران توسعه خدمات شهری مشهد و مجموعه شهرداری تا به حال خدمات شایانی در حوزه توسعه مشهد مبتنی بر دانش روز به شهروندان مشهد مقدس ارائه داده اند که در حافظه شهروندان مشهد این خدمتگذاری ها ثبت شده است.

وی ادامه داد: با این حال شورای اسلامی جدید و منتخب مشهد و مدیران مجموعه شهرداری مشهد باید بیش از گذشته با افزایش تعاملات سازمانی و علمی با دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد و مراکز تحقیقاتی مرتبط با شاخه های شکل دهنده شهر هوشمند و بهره گیری از خلاقیت و دانش روز آمد نخبگان جوان شهر هوشمند مشهد را به عنوان یک افتخار ملی و بین المللی تحقق بخشند.