به گزارش خبرگزاری مهر، این موتور جستجو به یک سیستم فیلترینگ خاص مجهز است که بر اساس قوانین شرع اسلام، محتوای حرام را مسدود می کند.

این سیستم برای احترام به فرهنگ اسلامی طراحی شده است.

این موتور جستجو که Halalgoogling نام دارد جایگزینی برای موتور های جستجوی کنونی است که نیاز مسلمانان را پاسخ نمی گوید.

طراحان این موتور جستجو می گویند هر کسی حق دارد از امکاناتی که اینترنت عرضه می کند لذت ببرد، آموزش بییند و از آن برای کار استفاده کند. همه می توانند از نتایج دستاوردهای علمی، ادبیات مختلف، اطلاعات فنی، خدمات تجاری، تولید و غیره بهره مند شوند.

با این حال این حق باید بر اساس دین و شرع و منافع خواهران و برادران دینی ما باشد از این رو محققان مسلمان با طراحی این موتور جستجو اطمینان می دهند محتوای قرار گرفته در دسترس مسلمانان برخلاف اصول دین اسلام نیست.