به گزارش خبرگزاری مهر، علی بحیرایی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) از واریز مستمری ماهانه مددجویان تحت حمایت این نهاد خبرداد و گفت: در این مرحله، مستمری ماهانه به حساب ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۶۷۳ خانوار تحت حمایت کمیته امداد واریز شده است.

وی افزود: میزان مستمری پرداختی بر اساس ارقام مصوب و متناسب با تعداد اعضای هر خانوار محاسبه و به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به نقش این پرداخت‌ها در تأمین معیشت خانواده‌های نیازمند تصریح کرد: پرداخت منظم مستمری، در کنار ارائه خدمات درمانی، اشتغال، مسکن و سایر حمایت‌های هدفمند، از جمله برنامه‌های مستمر این نهاد برای بهبود کیفیت زندگی و توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت است.