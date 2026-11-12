به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران جزئیات خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و بدرقه پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این گزارش، این مراسم ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه از مقابل دانشگاه تهران برگزار می‌شود و به همین منظور، تمهیدات لازم برای تسهیل تردد شهروندان و شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

علاوه بر ارائه خدمات حمل‌ونقل از نقاط مختلف شهر، خطوط اتوبوسرانی عبوری و منتهی به محدوده برگزاری مراسم نیز تقویت خواهند شد.

همچنین پس از پایان مراسم، اتوبوس‌های پیش‌بینی‌شده در خیابان‌های خیام، فیاض‌بخش، حافظ، وحدت اسلامی و سپهبد قرنی مستقر می‌شوند تا شرکت‌کنندگان را به مقاصدی از جمله چهارراه تهرانپارس، پایانه خاوران، میدان رسالت، میدان راه‌آهن، پایانه آزادی و شهرری منتقل کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در خیابان انقلاب اسلامی هم‌زمان با برگزاری مراسم، خدمات‌رسانی در خطوط یک و هفت اتوبوس‌های تندرو (BRT) به‌صورت مقطعی و با تغییر مسیر انجام خواهد شد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از شهروندان خواست برای تسهیل تردد، از خدمات حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.