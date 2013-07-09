به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده شامگاه دوشنبه در جریان دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با بیان اینکه آذربایجان غربی در توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه نقش مهمی دارد، افزود: محل دومين شهرك صنعتي مشترك دو كشور مكان يابي شده و مراحل بعدی اجرای این شهرک در حال انجام بوده که امیدواریم با اجرای هر چه سریعتر این طرح شاهد توسعه روز افزون مناسبات و همکاری های اقتصادی و تجاری فی ما بین دو کشور باشیم.

وی از آمادگی آذربایجان غربی برای برگزاری پنجمین اجلاس توسعه روابط اقتصادی و تجاری استان های شرق ترکیه با آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: اين اجلاس با هدف بررسي راه هاي گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري استان هاي مرزي ايران و تركيه و پیگیری مصوبات و تفاهمنامه های چهار اجلاس قبلی برگزار می شود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به روند رو به رشد همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران و تركيه افزود: آذربايجان غربي تنها استان هم مرز جمهوري اسلامي ايران با جمهوری تركيه است و ما آینده بسیار روشنی را از وضعیت اقتصادی مطلوب در منطقه را شاهد خواهیم بود.

علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه ضمن تشکر از هماهنگی های انجام شده توسط استانداری آذربایجان غربی، گفت: استان آذربایجان غربی به لحاظ موفقیت منحصر به فرد خود و همسایگی با ترکیه، از جایگاه مهمی در روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه برخوردار بوده که تمام تلاش خود را برای افزایش همکاری ها و ارتباطات این استان با مناطق مجاور مرزی ترکیه در جهت رفاه و آسایش مردم استان انجام می دهم.

آذربایجان غربی تنها استان هم مرز ایران با کشور ترکیه و دارای بیش از 500 کیلومتر مرز مشترک با این کشور است.

مرزهای بین المللی بازرگان در ماکو، سرو در ارومیه و مرز رازی در شهرستان خوی مهمترین مبادی ورودی و خروجی کالا از ایران به ترکیه هستند.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران به عنوان تنها استان هم مرز کشور با ترکیه با استانها حکاری، وان، آغری، ایغدیر و قارص کشور ترکیه هم مرز است.





