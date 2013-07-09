به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه دوشنبه شب در مراسم استقبال از اين ورزشكار در تالار اندیشه تربت حیدریه گفت: با توجه به موفقیت بزرگی که این جوان تربتی برای کشورمان بدست آورده است حمایت وتوجه خاص مسئولین امربه وی را می طلبد.

وی افزود: ورزشکاران ما با کمترین امکانات و بی توقع این چنین افتخاراتی را کسب می کنند و شایسته است به ورزش شهرستان تربت حیدریه بیشتر توجه شود.

وی گفت: متاسفانه آن چنان که به ورزش فوتبال اهمیت داده میشود به سایر رشته های ورزشی پرداخته نمی شود، ورزش تربت حیدریه پتانسیل های بالایی دارد که این را بارها با تقدیم قهرمانانی مثل حسن تفتیان اثبات كرده است.

وی تصریح کرد: خیرین و نیکوکاران شهرستان به ورزش هم توجه کنند، ساخت اماکن ورزشی خیر و ثوابش کمتر از بناهای خیر دیگر نیست چرا که ورزش سلامت جسم و روح جامعه را تامین می کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه گفت: از مسئولین شهرستان به ویژه منتخبین شورای شهر می خواهیم جامعه ورزش شهرستان را دریابند.