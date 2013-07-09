به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پیپل دیلی، وزارت امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که "ماتیا کاسیاتوری" روزنامه نگار و عکاس ایتالیایی که در جریان ناآرامی ها در میدان تقسیم استانبول و هنگام فیلمبرداری از معترضان و پلیس بازداشت شده بود، آزاد شد.

یک منبع وزارت خارجه ایتالیا که خواست نامش فاش نشود، با اشاره به آغاز ناآرامی ها در ترکیه از ماه مه تاکنون اعلام کرد: این روزنامه نگار به زودی به کشور باز می گردد.

آزادی روزنامه نگار ایتالیایی درحالی صورت می گیرد که فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران و فدراسيون اروپايی روزنامه نگاران از برخورد پليس با خبرنگاران،‌ عکاسان و فيلمبرداران در ميدان تقسيم استانبول در ترکيه انتقاد کرده و از جریمه چهار شرکت تلويزيونی توسط شورای عالی راديو و تلويزيون این کشور به خاطر پخش گزارش هايی از اعتراضات خبر داده است.