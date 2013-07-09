سارکوزی به عرصه سیاست فرانسه بازمی گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، حزب محافظه کار جنبش برای اتحاد مردمی (UMP) "نیکلا سارکوزی" این روزها شرایط دشواری را می گذراند. در حال حاضر این حزب که پیشتر دبیرکلی آن را "نیکلا سارکوزی" به عهده داشت با بحران بدهی ها روبرو است. در همین حال دادگاه قانون اساسی فرانسه تایید کرده که UMP در انتخابات پارلمانی 2012 از حدود تعیین شده عبور کرده است.

بر این اساس این حزب باید تا پایان ماه جولای حدود 11 میلیون یورو از مبالغ جمع آوری شده در این دوره از انتخابات را پس بدهد. این در حالی است که با این مبلغ، میزان کلی بدهی های UMP به 55 میلیون یورو می رسد از این رو مقامات این حزب در تلاش هستند با کمک سارکوزی بخشی از این نیاز مالی خود را تامین کنند.

اشپیگل در ادامه آورده است: رئیس جمهوری سابق فرانسه از زمان شکست در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان سخنران در برنامه های مختلف شرکت می کند و امید می رود که حضورش در مراسم حزب محافظه کار بتواند به جمع آوری کمکهای مالی بیشتر کمک کند.

گفتنی است در آخرین مراسمی که این حزب با حضور سارکوزی برگزار کرد، توانست 1.5 میلیون یورو طی سه روز جمع آوری کند.