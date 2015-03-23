شکست یاران اولاند در انتخابات محلی فرانسه/ لبخند نیکلا به الیزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس نتایج دور اول انتخابات محلی فرانسه که دیروز یکشنبه در این کشور برگزار شد حزب اتحاد برای جنبش مردمی در دور اول انتخابات با ۳۲.۵ درصد آرا در صدر نشست و حزب جبهه ملی پس از آن قرار گرفت. حزب سوسیالیست‌ ها نیز با کمترین آراء در ردیف آخر قرار گرفته است.

بدین ترتیب حزب اتحاد برای جنبش مردمی (یو ام پی) که از سپتامبر سال گذشته تحت رهبری «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهور سابق فرانسه قرار گرفته، شانس خود را برای پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور افزایش داده است.

براساس نتایج حزب دست راستی جبهه ملی با کسب ۲۵ درصد آراء در ردیف دوم قرار گرفته است و حزب حاکم سوسیالیست «فرانسوا اولاند»، با ۲۱ درصد در رتبه سوم قرار دارد. براساس این نتایج در مرحله دوم انتخابات که روز یکشنبه آینده برگزار می شود رقابت اصلی بین حزب اتحاد برای جنبش مردمی و جبهه ملی برگزار خواهد شد.

سوسیالیست‌ های فرانسه که در این انتخابات موفقیتی را کسب نکردند در انتخابات شهرداری‌ ها و همچنین اتحادیه اروپا نیز که در سال گذشته برگزار شد موفق نبوده‌ اند.

در این میان اردوگاه چپ و در راس آن ها حزب حاکم پس از شکست در دور اول انتخابات محلی برای دور دوم انتخابات در یکشنبه آینده بسیج می شوند. شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: «ژان کریستوف کامبادلی» از مقامات عالی رتبه حزب سوسیالیست فرانسه، از طرفداران حزب خواست که برای دور دوم انتخابات محلی که یکشنبه آینده برگزار خواهند شد، بسیج شوند.

این وضعیت در حالی است که نرخ مشارکت مردمی در دور اول انتخابات محلی فرانسه که در روز یکشنبه برگزار شد، بسیار ضعیف بود.

شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: نتیجه رسمی و نهایی دور اول انتخابات محلی در فرانسه هنوز منتشر نشده است. اما وزارت کشور پس از شمارش آراء نود و دو حوزه رای گیری از مجموع نود و هشت حوزه، حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» (حزب حاکم سابق- بو ام پ) و متحدانش را موفق ترین تشکل در انتخابات اعلام کرد.

این حزب و متحدانش نزدیک ببیش از ۳۰ درصد از کل آرا را به خود اختصاص دادند. نامزدهای حزب سوسیالیست (حزب حاکم) با کسب نتیجه ای بسیار ضعیف، فقط سیزده درصد از کل آراء را کسب کرده اند. در مجموع جناح چپ موفق به جلب بیست و هشت درصد از آراء شده است. راست افراطی هم ۲۵.۳۵ درصد از آرا را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، می توان گفت در مورد انتخابات محلی فرانسه پیش بینی نیکلا سارکوزی محقق شد و ائتلاف او ام پ با «اتحاد دموکرات ها و مستقل ها» در اولین دور از انتخابات محلی رتبه اول را کسب کردند و از «جبهه ملی» و «حزب سوسیالیست» پیشی گرفتند.