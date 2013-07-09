به گزارش خبرنگار مهر، سیروان بهرامی ظهر امروز در همایش گرامیداشت روز شهرداری و دهیاری ها که در کانون شهید مطهری شهرستان قروه برگزار شد، خواستار ایجاد تعامل و رابطه متقابل مابین شهرداری ها با اعضای شوراهای اسلامی شد و اظهار داشت: تقسیم اعتبارات برای توسعه شهر و روستا و جذب درآمد برای شهرداری ها از وظایف شوراهای اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه استان کردستان 29 شهرداری دارد، افزود: از این تعداد 27 شهرداری فعال و دو شهرداری در شهرهای پیرتاج و توپ آغاج بیجار در شرف راه اندازی است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان در ادامه یکی از راهبردهای موثر در توسعه همه جانبه نواحی مختلف کشور و به ویژه مناطق کمتر برخوردار از شاخص های توسعه را استفاده از مشارکت و توانمندی های مردم برای عمران و خدمت رسانی در تمام ابعاد عنوان کرد.

بهرامی ادامه داد: توجه جدی مبانی اسلامی و ملی ما بر مشورت و استفاده از رای و نظر مردم برای مدیریت کشور از نکاتی است که اهمیت و جایگاه شورای اسلامی شهر و روستا را دو چندان کرده است.

وی به ساختار مدیریت شهری اشاره کرد و یادآور شد: مدیریت شهری نهاد مدیریتی فراگیر و درگیر با موضوعات و پدیده های گسترده و متنوع شهر و شهرنشینی است که طبیعتا از شرایط عمومی محیط اجتماعی خود تاثیر می پذیرد و خود را با امکانات بالقوه و بالفعل و محدودیت های ناشی از آن منطبق و هماهنگ می کند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان به عامل جهانی شدن اشاره کرد و بیان کرد: عامل اصلی جهانی شدن تکنولوژی و پیشرفت های علمی در شهرها و رابطه متقابل با مردم و دستگاه های اجرایی است.

بهرامی گفت: توسعه پایدار مفهومی شکل یافته نیست بلکه بیشتر فرآیند دگرگونی رابطه سیستم های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بیان می کند.

وی به اهداف توسعه پایدار شهری اشاره کرد و افزود: باید نیازهای فعلی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را برآورده کرد تا شهر سالم و محیط در اختیار شهروندان قرار گیرد نه شهروندان در اختیار محیط و با این شرایط شهروندان به آرامش فکری و روحی برسند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان از شهرداران و دهیاران خواست که به فضاهای باز، پیاده روها و محل برگزاری جشن های خاص اهمیت بدهند.

بهرامی عدم مدیریت زباله های شهری و روستایی، عدم روشنایی در شهرها و عدم محل گذر مناسب بر پیاده روها را از معضلات مدیریت شهری عنوان کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم از کارکنان شهرداری ها و دهیاری های شهرستان قروه تجلیل شد.