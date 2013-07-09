آرای کمیته استیناف در مورد برخی تبانی کنندگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف پس از بررسی جامع پرونده تبانی رای خود را درباره درخواست استیناف برخی از افراد در این پرونده به شرح زیر صادر کرد:



پیرو دادنامه شماره 17 مورخ 92/3/2 این کمیته و با توجه به اعتراض و درخواست استیناف تعداد دیگری از محکوم علیهم دادنامه شماره 141 مورخ 92/2/23 کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با دقت در جامع محتویات پرونده مبانی و منابع دادنامه مورد اعتراض و گزارش‌های مراجع تحقیق و مدافعات محکوم علیهم معترض



1- درباره تجدیدنظرخواهی آقایان عبدالحمید رمضانی، مدیرعامل باشگاه پاس همدان، امید طیری، سرمربی تیم فوتبال پاس همدان و علی خلف، معاون اجرایی باشگاه مذکور که به اتهام ارتکاب تخلف تبانی هر یک به مدت شش ماه محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و دو نفر اول هر یک به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و نفر سوم به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند، با عنایت به اینکه اقدام خلاف اخلاق ورزشی و تخلف از نوع تبانی ایشان مذاکره با مربی بدنساز و بازیکن تیم فوتبال نیروی زمینی به منظور ترغیب و تشویق ایشان به بازی ضعیف و کم کاری در مسابقه بین تیم مزبور و تیم فوتبال متبوع نامبردگان در جهت حصول نتیجه دلخواه بوده که اقدام مزبور به سبب عدم موافقت طرف مقابل نافرجام و عقیم مانده لذا عمل مزبور از نوع تبانی نبوده بلکه مصداق تخلف از نوع پیشنهاد نامشروع موضوع ماده 40 آیین‌نامه انضباطی است که بر این اساس کمیته استیناف به استناد ماده مزبور و بند یک ماده 17 آیین‌نامه مزبور با اصلاح رأی از حیث تغییر وصف تخلف ارتکابی از تبانی به پیشنهاد نامشروع و ابقاء محرومیت و جریمه نقدی محکومیت یافته و در نتیجه ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان رأی کمیته انضباطی نسبت به ایشان با اصلاح تایید می‌گردد.



2- نسبت به اعتراض آقایان حیدرعلی کامیاب، مدیرعامل وقت باشگاه برق شیراز و محسن زاهدی بازیکن تیم فوتبال مزبور که به اتهام ارتکاب تبانی هر یک به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و یک سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال محکوم شدند، با عنایت به دلایل موجود و مستندات رأی کمیته انضباطی و اقدام مدیرعامل به عدم برگزاری مسابقه با تیم فوتبال شهرداری تبریز دریافت اخطارهای بی‌مورد از ناحیه بازیکن موصوف که به تشخیص هیأت سه نفره کارشناسی مصداق تبانی دانسته شد و مدافعات غیرموجه و بی‌تاثیر نامبردگان کمیته استیناف اعتراض نامبردگان را موجه ندانسته و به استناد بند یک ماده 17 آیین‌نامه انضباطی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ایشان رأی تجدید خواسته را در این بخش تایید می‌کند.



3- راجع به تجدیدنظرخواهی آقایان مصطفی افخمی، مربی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس و پژمان شاهپری و شاهین مجیدی بازیکنان تیم مزبور که به اتهام ارتکاب تبانی هر یک به مدت یک سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند، با دقت در محتویات پرونده و توجه به مستندات و مبانی رأی مورد اعتراض و اقدام خلاف بازی جوانمردانه و غیرورزشی نامبردگان در مقام مربی و بازیکن و هم‌اندیشی ایشان در تمارض به مصدومیت و عدم بازی کامل در دیدار مقابل تیم فوتبال شهرداری تبریز و مرور مکالمات و ارتباط قبلی ایشان با دست‌اندرکاران تیم مقابل و حصول نتیجه موردنظر برای تیم مقابل و در نهایت مدافعات خالی از تاثیر ایشان رأی تجدیدنظر خواسته نسبت به ایشان موجه بوده و بنابراین کمیته استیناف ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان به استناد بند یک ماده 17 آیین‌نامه انضباطی رأی صادره را عینا تایید می‌کند.



4- راجع به تجدیدنظرخواهی آقایان هادی موسوی، بازیکن تیم فوتبال فولاد یزد که به لحاظ ارتکاب تخلف تبانی به یک‌سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده و همچنین احد الیاسی، سرپرست تیم فوتبال شهرداری یاسوج و محمد پورمند، اتابک نمازی، میلاد جعفری، وحید کارگر، بازیکنان تیم مزبور که جهت ارتکاب تخلف تبانی هر یک به مدت شش ماه محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت جریمه نقدی (نفر اول به مبلغ پنجاه میلیون ریال و سایرین هر یک به مبلغ شصت میلیون ریال) محکوم شدند، با دقت در محتویات پرونده نظر به این‌که دلیل مشخص و روشنی در توجه اتهام مزبور به نامبردگان وجود نداشته و رأی تجدیدنظر خواسته فاقد مستند و مدرک روشن علیه نامبردگان بوده لذا با توجه به مدافعات موجه ایشان و بنا به اصل برائت و به استناد بند یک ماده 17 آیین‌نامه انضباطی ضمن نقض رأی تجدید خواسته نسبت به ایشان حکم به برائت نامبردگان صادر می‌شود.



5- راجع به تجدیدنظرخواهی آقایان جمشید غدیری، سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج و طاهری مربی آن تیم که به لحاظ ارتکاب تبانی هر یک به ترتیب به یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و یک سال محرومیت از فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و چهل میلیون ریال جریمه نقدی و یک سال محرومیت از فعالیت‌های مرتبط با فوتبال محکوم شدند، با دقت در محتویات پرونده و با عنایت به اینکه نامبردگان برخلاف اصول و رفتار جوانمردانه ورزشی پیشنهاد نامشروع به دست‌اندرکاران مربی و بازیکن تیم فوتبال نیروی زمینی در جهت حصول نتیجه مسابقه بین دو تیم به نفع ایشان صادر کرده که پیشنهاد مزبور به منصه ظهور نرسیده و به لحاظ عدم پذیرش تیم مقابل و مخاطب نتیجه موردنظر حاصل نشده و از سویی دفاعیات نامبردگان موجه و موثر نبوده کمیته استیناف به استناد بند (1) ماده 17 آیین‌نامه انضباطی با اصلاح عنوان تخلف نامبردگان به پیشنهاد نامشروع و با رعایت ماده 40 آیین‌نامه مزبور و تعدیل در حکم محکومیت ایشان با تایید و ابقاء جریمه نقدی میزان محرومیت هر یک از نامبردگان را به مدت شش ماه تقلیل می‌دهد و رأی تجدیدنظر خواسته با اصلاح مزبور تایید می‌شود.



6- نسبت به تجدیدنظرخواهی آقایان نادر دست‌نشان، سرمربی تیم فوتبال باشگاه سایپای شمال و رضا نیکزادی، سرپرست تیم مزبور که به لحاظ ارتکاب تبانی نفر اول به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و نفر دوم به پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی و هر یک مدت یک سال محرومیت از فعالیت‌های مرتبط با فوتبال محکوم شدند، با عنایت به محتویات پرونده درباره اعتراض نادر دست‌نشان به جهت عدم دفاع موثر وی و گزارش‌های دقیق و مستندات رأی تجدیدنظر خواسته و نظریه کمیته سه نفره کارشناسان کمیته استیناف وفق بند (1) ماده 17 آیین‌نامه انضباطی ضمن رد اعتراض رأی تجدیدنظرخواسته را نسبت به نامبرده عیناً تایید کرده اما نسبت به تجدیدنظرخواهی آقای رضا نیکزادی به لحاظ فقدان دلایل کافی و موثر در توجه اتهام معنونه به نامبرده و دفاعیات موثر وی در کمیته استیناف به استناد بند (1) ماده 17 آیین‌نامه انضباطی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به برائت مشارالیه از اتهام تبانی صادر می‌نماید.



7- راجع به تجدیدنظرخواهی آقای عبدالمجید باقری‌نیا، مربی تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان که به لحاظ ارتکاب تخلف تبانی به یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و هجده ماه محرومیت از تمام فعالیت‌های فوتبال محکوم شده، با عنایت به گزارش هیأت سه نفره کارشناسان و سایر مستندات رأی تجدیدنظر خواسته و ملاحظه نحوه کوچینگ تیم در مسابقه آخر و مدافعات بی‌وجه نامبرده کمیته استیناف به استناد بند (1) ماده 17 آیین‌نامه انضباطی ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی با تعدیل میزان محرومیت از هجده ماه به یکسال در نتیجه رأی مزبور را تایید می‌کند اما تجدیدنظرخواهی آقایان بهمن روشنایی، سرپرست و علی‌ پورکیانی، قائم‌مقام باشگاه مذکور به لحاظ عدم ملاحظه دلایل و مدارک کافی در مشارکت ایشان در تبانی و مدافعات موجه ایشان ضمن نقض رأی مورد اعتراض حکم به برائت ایشان صادر می‌شود.



8- در مورد تجدیدنظرخواهی فعالان فوتبال به اسامی آقایان عبدالرضا سعدی، رسول حلفی و حبیب موسوی که هر یک به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و یک سال محرومیت از فعالیت‌های فوتبال محکوم شدند و نیز آقای فریدون میرترابی، مربی فوتبال که به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جریمه نقدی و شش ماه محرومیت از فعالیت‌های فوتبال محکوم شده، با دقت در محتویات پرونده به لحاظ فقدان ادله مثبته و کافی در جهت انتساب اتهام به ایشان و دفاعیات موجه ایشان کمیته استیناف به استناد بند (1) ماده 17 آیین‌نامه انضباطی ضمن نقض رأی نسبت به نامبردگان حکم برائت صادر می‌شود.



9- در مورد تجدیدنظرخواهی آقای سعید ورمزیار، بازیکن تیم فوتبال شهرداری تبریز که به لحاظ ارتکاب تبانی به مدت هجده ماه محرومیت از حضور در تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده با دقت در محتویات پرونده و عنایت به دلایل موجود و احراز مشارکت نامبرده در تبانی بنا به گزارشات و مستندات رأی کمیته انضباطی ضمن رد اعتراض نامبرده رأی صادره نسبت به وی وفق بند (1) ماده 17 آیین‌نامه انضباطی عینا تایید می‌شود.



رأی صادره قطعی است.

