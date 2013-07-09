به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای افغان، منابع امنیتی در ولایت بلخ از دستگیری فردی خبر دادند که در کار آماده سازی مین دست داشت، فرد مین ساز وابسته به طالبان بود که در جریان تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف و اعلام کرد پس از فراگیری آموزشهای نظامی و مین سازی در کشور پاکسازی راهی ولایت بلخ افغانستان شده است و تعداد زیادی مین کنار جاده ای را ساخته و در اختیار گروههای تروریستی قرار داده است.



منابع امنیتی افغانستان همچنین از کشف مقادیری مواد منفجره در شهر مزار شریف و خنثی سازی آن خبر دادند.



خبر دیگر اینکه نیروهای طالبان، یک افسر پلیس افغان را در گلران هرات ربودند.



عبدالرئوف احمدی سخنگوی پلیس هرات هم از خنثی سازی مین های کارگذاشته شده از سوی مخالفان مسلح در جاده هرات به کرخ خبر داده است.

انفجار مین در غزنی هم سه کشته و زخمی به جا گذاشته است. انفجار زمانی رخ داد که دانش آموزان مدرسه ای در حال برگشت به منازل خود بودند که وقوع این انفجار سبب کشته و زخمی شدن سه نفر شد.



از سوی دیگر شاهدان عینی گزارش دادند که یک دختر بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی پس از انفجار مین، کشته شده است.