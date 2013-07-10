پیوستن 12 شبه نظامی به پروسه صلح / درگیری اعضای حزب اسلامی و طالبان در میدان وردک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای افغان، مقامات محلی در ولایت هرات از پیوستن 12 شبه نظامی طالبان به پروسه صلح در این ولایت خبر دادند. بر اساس این گزارش، این شبه نظامیان که به اقدامات ضد دولتی دست می زدند، در اولین روز ماه مبارک رمضان به پروسه صلح دولت پیوستند.



این شبه نظامیان با تسلیم سلاحهای مختلف خود تعهد دادند از این به بعد، فعالیتهایشان در همکاری و همسویی با دولت دنبال خواهد شد.



به گفته مولوی غلام سرور رئیس شورای صلح ولایت هرات، این افراد تلاش می کنند در ایام ماه مبارک رمضان، گروههای بیشتری را برای پیوستن به پروسه صلح دولت ترغیب کنند.



بر اساس این گزارش، از آغاز سال جاری تا کنون، 45 نفر در قالب پنج گروه از مخالفان مسلح دولت به برنامه صلح ولایتی پیوسته اند.



درگیری اعضای طالبان و حزب اسلامی



خبر دیگر اینکه درگیری اعضای طالبان و حزب اسلامی در میدان وردک، شش کشته به جا گذاشته است. این درگیری که شب گذشته در ولایت میدان وردک رخ داد به کشته شدن چهار شبه نظامی طالبان و دو عضو حزب اسلامی منجر شد.



ولایت میدان وردک نزدیک ترین ولایت به پایتخت است و از جمله ولایات ناامن به شمار می رود. گروه های طالبان و حزب اسلامی در این ولایت دست به حملات تخریبی و تروریستی می زنند. در برخی موارد، این دو گروه مخالف مسلح دولت به جان هم می افتند.



خبر دیگر اینکه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان حادثه مین گذاری در ولایت هرات را که سبب کشته شدن 22 نفر از زنان و کودکان شد، به شدت محکوم کرد.



کرزای با تقبیح کردن این اقدام تروریستی و غیر انسانی اظهار داشت طالبان در خدمت به بیگانگان، این بار با مین گذاری در مسیر رفت و آمد مردم در ماه مبارک رمضان، ترس و وحشت را به ارمغان آورده اند.