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۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۲۱:۱۱

زابلی پور عنوان کرد:

سرانه مصرف گوشت سفید درکهگیلویه و بویراحمد کمتر از میانگین کشوری است

سرانه مصرف گوشت سفید درکهگیلویه و بویراحمد کمتر از میانگین کشوری است

یاسوج - خبرگزاری مهر: کارشناس شیلات کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرانه مصرف گوشت سفید در این استان پایین تر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا زابلی‌پور در دوره آموزش طبخ آبزیان که با حضور کارکنان خانم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد، افزود: این در حالی است که استان کهگیلویه‌وبویراحمد رتبه چهارم کشور را در بخش تولید آبزیان دارد.

وی بر استفاده از ماهی در رژیم غذایی تاکید کرد و بیان داشت: ماهی، به نسبت سایر گوشت‌های متداول در رژیم غذایی مانند گوشت قرمز، ضریب سلامت بالا‌تری دارد.

وی اظهار داشت: ویتامین A موجود در آبزیان، موجب کاهش مشکلات بینایی می شود.

این کارشناس اداره شیلات استان با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره آموزشی، ترویج مصرف آبزیان و آشنایی با انواع روش‌های طبخ است، توصیه کرد: با گنجاندن آبزیان در بنامه غذایی، ضمن کاهش میزان کلسترول خون، سلامت قلب و عروق خود را تضمین نمائید.

اجرای طرح سنجش رایگان سلامت دانش‌آموزان در استان

کارشناس مسئول نوجوانان و جوانان مدارس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اجرای طرح سنجش رایگان سلامت دانش‌آموزان پایه‌های اول،  متوسطه اول و دوم کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

تاجماه یزدانپاه افزود: طرح معاینه پزشکی و ارزیابی مقدماتی سلامت دانش آموزان پایه‌های اول و دوم متوسطه، هم‌زمان با نام‌نویسی در مدارس و با دریافت شناسنامه سلامت انجام می شود.

وی با بیان اینکه این طرح تا پایان شهریورماه در استان ادامه دارد، اظهار داشت: دانش آموزان مناطق شهری استان پس از دریافت شناسنامه  سلامت خود از مدارس، می‌توانند به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

این کارشناس مسئول جوانان و نوجوانان، ادامه داد: در مناطق روستایی نیز این طرح در خانه‌های بهداشت انجام می‌شود.

یزدانپناه یادآور شد: پس از انجام معاینات لازم، مهر پزشک و مرکز بهداشتی و درمانی در شناسنامه سلامت دانش‌آموز درج شده و مدارس اقدام به نام‌نویسی می کنند.

هيجانات منفي در ماه رمضان كاهش چشمگيري می یابد

كارشناس سلامت روان مركز بهداشت گچساران، گفت: هيجانات منفي مانند خشم، پرخاشگري وبرخوردهاي فيزيكي در ماه رمضان كاهش چشمگيري می یابد.

فريدون پيرايش افزود: عدم وجود هیجان منفیف نقش بسزایی در كاهش تعداد مراجعان به مراكز انتظامي و محاكم قضايي دارد.

وی افزايش روابط عاطفي روزه داران، مانند صله ارحام را از بركات عظيم ماه مبارك رمضان دانست و اظهار داشت:  مشاركت فرد روزه‌دار در فعاليت‌هاي دسته‌جمعي معنوي مانند  نمازجماعت، قرائت و تفسير قرآن و دعا، ميزان استرس و اضطراب افراد را كاهش می‌دهد.

این کارشناس سلامت روان، ادامه داد: شركت در فعاليت‌هاي مذهبي، خصيصه‌هاي منفي مانند حسد، كينه، نفرت، حرص، انتقام‌جويي و بخل  را نیز از بین می‌برد.

پيرايش با تأييد رابطه مستقیم اعتقادات ديني افراد و سلامت روان آنان، یادآور شد: استحکام باورها واعتقادات مذهبي مردم، موجب ارتقاء جایگاه سلامت رواني آنان می‌شود

 

کد مطلب 2093908

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