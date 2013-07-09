سرانه مصرف گوشت سفید درکهگیلویه و بویراحمد کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا زابلیپور در دوره آموزش طبخ آبزیان که با حضور کارکنان خانم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد، افزود: این در حالی است که استان کهگیلویهوبویراحمد رتبه چهارم کشور را در بخش تولید آبزیان دارد.
وی بر استفاده از ماهی در رژیم غذایی تاکید کرد و بیان داشت: ماهی، به نسبت سایر گوشتهای متداول در رژیم غذایی مانند گوشت قرمز، ضریب سلامت بالاتری دارد.
وی اظهار داشت: ویتامین A موجود در آبزیان، موجب کاهش مشکلات بینایی می شود.
این کارشناس اداره شیلات استان با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره آموزشی، ترویج مصرف آبزیان و آشنایی با انواع روشهای طبخ است، توصیه کرد: با گنجاندن آبزیان در بنامه غذایی، ضمن کاهش میزان کلسترول خون، سلامت قلب و عروق خود را تضمین نمائید.
اجرای طرح سنجش رایگان سلامت دانشآموزان در استان
کارشناس مسئول نوجوانان و جوانان مدارس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اجرای طرح سنجش رایگان سلامت دانشآموزان پایههای اول، متوسطه اول و دوم کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
تاجماه یزدانپاه افزود: طرح معاینه پزشکی و ارزیابی مقدماتی سلامت دانش آموزان پایههای اول و دوم متوسطه، همزمان با نامنویسی در مدارس و با دریافت شناسنامه سلامت انجام می شود.
وی با بیان اینکه این طرح تا پایان شهریورماه در استان ادامه دارد، اظهار داشت: دانش آموزان مناطق شهری استان پس از دریافت شناسنامه سلامت خود از مدارس، میتوانند به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.
این کارشناس مسئول جوانان و نوجوانان، ادامه داد: در مناطق روستایی نیز این طرح در خانههای بهداشت انجام میشود.
یزدانپناه یادآور شد: پس از انجام معاینات لازم، مهر پزشک و مرکز بهداشتی و درمانی در شناسنامه سلامت دانشآموز درج شده و مدارس اقدام به نامنویسی می کنند.
هيجانات منفي در ماه رمضان كاهش چشمگيري می یابد
كارشناس سلامت روان مركز بهداشت گچساران، گفت: هيجانات منفي مانند خشم، پرخاشگري وبرخوردهاي فيزيكي در ماه رمضان كاهش چشمگيري می یابد.
فريدون پيرايش افزود: عدم وجود هیجان منفیف نقش بسزایی در كاهش تعداد مراجعان به مراكز انتظامي و محاكم قضايي دارد.
وی افزايش روابط عاطفي روزه داران، مانند صله ارحام را از بركات عظيم ماه مبارك رمضان دانست و اظهار داشت: مشاركت فرد روزهدار در فعاليتهاي دستهجمعي معنوي مانند نمازجماعت، قرائت و تفسير قرآن و دعا، ميزان استرس و اضطراب افراد را كاهش میدهد.
این کارشناس سلامت روان، ادامه داد: شركت در فعاليتهاي مذهبي، خصيصههاي منفي مانند حسد، كينه، نفرت، حرص، انتقامجويي و بخل را نیز از بین میبرد.
پيرايش با تأييد رابطه مستقیم اعتقادات ديني افراد و سلامت روان آنان، یادآور شد: استحکام باورها واعتقادات مذهبي مردم، موجب ارتقاء جایگاه سلامت رواني آنان میشود
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