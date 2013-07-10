حجت الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معنای لغوی روزه گفت: لفظ روزه معادل عربی صوم است یعنی خودداری از خوردن و آشامیدن و در شریعت یعنی انفاق و خودداری از مبطراط همراه با نیت الهی.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات قرآن در خصوص روزه داری عنوان کرد: قرآن کریم به امر روزه داری بسیار تاکید کرده و در برخی آیات روزه را بر نماز مقدم داشته و در سوره بقره آیه 45 و 153 نیز می‌فرماید به نماز و روزه استعانت جویید و نشاندهنده کمک و خیر رسانی روزه و نماز به انسان است.

مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم بیان اظهار داشت: بسیاری از آیات به توجه ویژه خداوند به روزه داران اشاره می‌کند که از جمله آیه 112 سوره بقره است که خداوند از انسان‌ها می‌خواهد اهل روزه باشیم.

یوسفی مقدم تصریح کرد: دعوت خدا به روزه داری بسیار مهم است و نقش سازنده ای در رشد و بالندگی و کمال و سعادت انسان دارد و در روایات نیز به این نقش مهم اشاره و تاکید شده است.

وی افزود: در روایات به داشتن روزه کامل تاکید شده که افزون بر منع خودداری از خوردن و آشامیدن از انسان خواسته شده روزه کامل داشته باشیم یعنی پرهیز از آنچه منع و حرام است و در جایی امام صادق(ع) می‌فرماید مراقب باشید چشم و گوش و تمام جوارحتان روزه دار باشد و از آنچه سبب گناه می‌شود خودداری کنید.

مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم افزود: روزه ابزاری است برای توسل و مدد گرفتن از لطف و کمک خداوند که از معاصی و آسیب‌ها دور شود.

حجت الاسلام یوسفی مقدم تاکید کرد: روزه نقش بالنده و سازنده ای در رشد و تعالی جامعه دارد و آسیب های اجتماعی، ضررها و جنایات اجتماعی کاهش می دهد.

وی اولین قدم در امر روزه داری را اینگونه عنوان کرد: اولین گام در روزه داری اصلاح ذهن و اندیشه انسان است که در مسائل روزمره دنیا غرق در مادیات شده و سعی در کسب منافع شخصی خود دارد ولی روزه گرفتن موجب الهی شدن قصد و نیت انسان می شود که قصد قربت و الهی اعمالش افزایش می یابد.

مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم بیان کرد: اصلاح نیت و اندیشه سبب اصلاح امور جامعه می‌شود و سبک اسلامی در جامعه پیش می‌رود و فرهنگ دینی اجرا می‌شود.

این استاد حوزه تصریح کرد: در این ماه الهی توجه انسان به دعا زیاد می‌شود و سعی در نزدیک شدن به خدا دارد و از آسیب های اجتماعی فاصله می‌گیرد و استغفار می‌کند و از گناه و پلیدی‌ها جدا می‌شود که نتیجه نقش سازنده و موثر آن اصلاح امور فرد، جامعه و خانواده است.

حجت الاسلام یوسفی مقدم در ادامه اظهار داشت: ختم قرآن و توجه به معارف عمیق قرآن، تفسیر آیات و تداوم در اذکار و صلوات در این ماه افزایش می‌یابد و موجب رقت قلب مومنان می‌شود و انسانی بی ضرر و مفید برای جامعه باشد.

وی افزودد: ماه رمضان ماه خداست، ماه فضیلت و بخشش و مغفرت و دعاست که پلی به سوی خداست و انسان سعی می‌کند از گناه دوری کند و ریاضت نفس بکشد تا گناه کمتری کند و این فرهنگ و خلق و خوی اسلامی را به دیگر ماه ها نیز منتقل کند و به ماه های دیگر نزدیک شود.

مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم تصریح کرد: روایات بر روزه داری در تمام ماه تاکید دارد و این به معنای گرسنگی و روزه گرفتن در تمام ایام سال نیست بلکه به این معناست از گناه و بدی دوری کند و افطار این روزه داریش مرگ باشد و تمام اعضای بدنش را از خطا مصون دارد.

