روزه؛ تنها عبادتی که خداوند پاداشش را تضمین کرده است

حجتالاسلام پیشقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: حکم روزه در سوره بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۵ و ۱۸۷ آمده و در آیاتی دیگر نیز به عنوان کفاره برخی گناهان یا جایگزین برخی اعمال حج بیان شده است.
وی افزود: در سوره احزاب، «صائمون» و «صائمات» در شمار مشمولان مغفرت الهی معرفی شدهاند و هدف نهایی روزه در آیه «لعلکم تتقون»، رسیدن به مقام تقوا عنوان شده است.
این کارشناس مذهبی با اشاره به حدیث قدسی «الصوم لی و انا اجزی به» تصریح کرد: روزه عبادتی است که خداوند آن را به خود نسبت داده و پاداشش را شخصاً بر عهده گرفته است.
وی سلامت جسم، تقویت اراده، همدلی اجتماعی و آرامش روان را از آثار دنیوی روزه برشمرد و گفت: این فریضه الهی سپری در برابر گناه و زمینهساز خودسازی است.
حجتالاسلام پیشقدم اضافه کرد: ورود از در «ریّان»، دوری از آتش و نورانیت در قیامت از جمله پاداشهای اخروی روزهداران است.
