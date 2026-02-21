روزه؛ تنها عبادتی که خداوند پاداشش را تضمین کرده است

حجت‌الاسلام پیش‌قدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: حکم روزه در سوره بقره آیات ۱۸۳ تا ۱۸۵ و ۱۸۷ آمده و در آیاتی دیگر نیز به عنوان کفاره برخی گناهان یا جایگزین برخی اعمال حج بیان شده است.

وی افزود: در سوره احزاب، «صائمون» و «صائمات» در شمار مشمولان مغفرت الهی معرفی شده‌اند و هدف نهایی روزه در آیه «لعلکم تتقون»، رسیدن به مقام تقوا عنوان شده است.

این کارشناس مذهبی با اشاره به حدیث قدسی «الصوم لی و انا اجزی به» تصریح کرد: روزه عبادتی است که خداوند آن را به خود نسبت داده و پاداشش را شخصاً بر عهده گرفته است.

وی سلامت جسم، تقویت اراده، همدلی اجتماعی و آرامش روان را از آثار دنیوی روزه برشمرد و گفت: این فریضه الهی سپری در برابر گناه و زمینه‌ساز خودسازی است.

حجت‌الاسلام پیش‌قدم اضافه کرد: ورود از در «ریّان»، دوری از آتش و نورانیت در قیامت از جمله پاداش‌های اخروی روزه‌داران است.