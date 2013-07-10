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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۵

آمار کشته های اعتراضات ترکیه به پنج نفر رسید

آمار کشته های اعتراضات ترکیه به پنج نفر رسید

رسانه های خارجی از افزایش آمار کشته های اعتراضات ماه گذشته ترکیه به پنج نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با کشته شدن یک دانشجوی 19 ساله ترک که در جریان اعتراضات ماه پیش ترکیه زخمی شده بود شمار کشته های این اعتراضات به پنج نفر رسید.

علی اسماعیل کرکماز در دوم ژوئن در شهر اسکی سر ترکیه در جریان درگیری با پلیس به شدت از ناحیه سر زخمی شده و دچار خونریزی مغزی شده بود که روز گذشته بر اثر شدت جراحات درگذشت.

در طول ماه گذشته شهرهای مختلف ترکیه شاهد اعتراضات مردمی ضد دولتی بود که برخورد خشن ترکیه با معترضان، محکومیت داخلی و خارجی را برای دولت ترکیه به همراه داشت.

کد مطلب 2094579

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