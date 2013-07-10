آمار کشته های اعتراضات ترکیه به پنج نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با کشته شدن یک دانشجوی 19 ساله ترک که در جریان اعتراضات ماه پیش ترکیه زخمی شده بود شمار کشته های این اعتراضات به پنج نفر رسید.

علی اسماعیل کرکماز در دوم ژوئن در شهر اسکی سر ترکیه در جریان درگیری با پلیس به شدت از ناحیه سر زخمی شده و دچار خونریزی مغزی شده بود که روز گذشته بر اثر شدت جراحات درگذشت.

در طول ماه گذشته شهرهای مختلف ترکیه شاهد اعتراضات مردمی ضد دولتی بود که برخورد خشن ترکیه با معترضان، محکومیت داخلی و خارجی را برای دولت ترکیه به همراه داشت.