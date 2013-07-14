نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم در خراسان جنوبی گشایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: ارتقاء و تبیین هرچه بیشتر جایگاه قرآن کریم در جامعه، ایجاد فضای رقابت بین فعالان عرصه قرآنی، کشف استعداد ها و ظرفیت های قرآنی استان و سمت و سو دادن فعالیت های فرهنگی و هنری به ساحت قرآن کریم از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

وی به بر پایی 96 غرفه در نهمین نمایشگاه قرآن کریم استان اشاره کرد و بیان داشت: در نهمین نمایشگاه قرآن کریم در استان 20 غرفه نشر دیجیتال، 34 غرفه نشر مکتوب و 40 غرفه محصولات هنری پیش بینی شده است.

وی از در معرض نمایش قرار دادن قرآن های خطی در نمایشگاه قرآن خبر داد و افزود: قرآن های خطی کتابت شده توسط علیرضا بهدانی هنرمند برجسته کشور در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: همچنین در این نمایشگاه پنج جزء از کلام الله مجید به همت اساتید برجسته خوشنویسی استان انجام می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به اجرای قطعات کوتاه نمایشی با موضوع "قصه های قرآنی" در این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: فیلم ها و انیمیشن های قرآنی نیز در نمایشگاه قرآن استان به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی عنوان کرد: 90 تابلوی رنگ روغن با موضوع "امثال قرآن" از سوی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علیمه اصفهان نیز در این نمایشگاه بر پا می شود.

مطهری فر برگزاری کارگاه معرق قرآنی، کتیبه های سفالی قرآنی، فروش آثار هنری و تابلوهای قرآنی، مشاوره و گفتگو های قرآنی و همچنین آموزش نابینایان را از دیگر برنامه های جنبی نمایشگاه قرآن استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه آثار ارائه شده در نمایشگاه با 40 درصد تخفیف به علاقمندان عرضه خواهد شد، تصریح کرد: 25 هزار قطعه بن کارت نیز در نمایشگاه قرآن استان توزیع می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم از فردا تا یکم مرداد ماه از ساعت 16 الی 23 در محل نمایشگاه بین المللی استان جهت بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.