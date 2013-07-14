۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

استقلالی ها یک ساعت وزنه زدند

تیم فوتبال استقلال در تمرین صبح امروز خود به بدنسازی پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال استقلال پیش از ظهر امروز یک جلسه تمرین را برگزار کردند که این تمرین به بدنسازی اختصاص یافت. در این تمرین یک ساعته که از ساعت 11 صبح آغاز شد بازیکنان حاضر در سالن بدنسازی آکادمی ملی المپیک زیر نظر مربیان به وزنه زدن پرداختند.

احمد جمشیدیان و فردین عابدینی که مصدوم هستند در این تمرین حضور نداشتند. امیر قلعه نویی و سایر اعضای کادر فنی تیم استقلال بر این تمرین یک ساعته نظارت داشتند. استقلال ساعت 18:30 امروز تمرینات تاکتیکی خود را در کمپ اختصاصی باشگاه پی می گیرد.

