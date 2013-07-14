چهارمین شب برنامه "بر آستان جانان" با حضور فیتیله ای ها سپری شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر آستان جانان شامگاه شنبه در شب چهارم ماه مبارک رمضان در مجتمع ورزشی جانبازان واقع در خیابان فدائیان اسلام شهرری میزبان گروه هنری فیتیله ای ها بود.

در این برنامه ترانه های شاد و موزیکال و پرانرژی جوی مهیج و با نشاط را در بین همه مخاطبین اعم از کودک و بزرگسال ایجاد کرد و اجرای قوی این گروه تلویزیونی مورد استقبال پرشور مخاطبین قرار گرفت.

در این آیتم ترانه های قومی و محلی اقوام مختلف ایرانی اعم از ترانه های آذری، شمالی، کردی و... برای تماشاچیان اجرا و با مشارکت و تشویق پرشور مخاطبین روبه رو شد.

گروه فیتیله ترانه "یا علی" را برای حضار اجرا کرده و در ادامه برنامه خود با شرکت 20 نفر از مخاطبان کودک مسابقات جالبی را برای حضار ترتیب دادند و در پایان به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.

در برنامه بر آستان جانان برات علی امیری استاد دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص مهربانی با خود برای شهروندان سخنرانی کرد.

وی در این سخنرانی بیان کرد: خدای متعال پیامبران زیادی را برای هدایت بشر فرستاده است، ولی هیچ یک از پیامبران نتوانستند همانند پیامبر(ص) ما کار خود را به پایان برسانند و این موفقیت به دلیل مهربانی پیامبر اسلام(ص) بوده است.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: خداوند در قرآن کریم می فرماید، به پدر و مادر نیکی کنید، چراکه موفقیت انسان مربوط به مهربانی انسان است .

وی تصریح کرد: مهربانی خصوصیت فطری است و برخی افراد از این خصوصیت استفاده می کنند و برخی نمی توانند از آن استفاده کنند.

امیری اضافه کرد: کسانی که از این خصویت فطری نهایت استفاده را می برند، می توانند زندگی خوبی را داشته باشند و در نهایت فرزندان خوبی را تربیت کنند؛ خداوند در قرآن کریم خطاب به انسانها می فرماید "ما شما را زن و مرد آفریدیم تا با مهربانی به آسایش و آرامش برسید".

وی عنوان داشت: مهربانی باید عملی و گفتاری باشد و ما باید این حس را بیان کنیم، مهربانی انسان ابتدا باید برای خودش باشد و هیچ کس نمی تواند بگوید که دیگری را بیشتراز خودم دوست دارم؛ احترام به دیگران، استفاده از عقل، نماز خواندن و ارتباط با دیگران از شاخه های مهربانی با خود است.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با اشاره به مهربانی با خود افزود: اگر با خود مهربانی باشیم با خدای خود نیز مهربان هستیم.

در شب چهارم بر آستان جانان غرفه هایی همانند تسنیم بهشت، نگاه گذر مهربانی، غرفه فناوری نیز فعالیت کردند.

در غرفه تسنیم بهشت، دو کارشناس مذهبی خانم و آقا به سئوالات مراجعین در خصوص احکام ، شرعیات و... پاسخ می دادند.

در غرفه نگاه گذرمهربانی، 5پنج تابلو نگاه گذر با موضوع مهربانی در معرض دید مخاطبین نصب شده بود و مخاطبین در هنگام راه رفتن و عبور از آنها بهره مند می شدند.

غرفه فناوری با همکاری مرکز تحقیقات و فناوری مدرسان صنعت برگزار و کارشناس فناوری به ارائه اطلاعات و نمونه محصولات و بروشورهای آموزشی در زمینه رباتیک، آبگرم خورشیدی، علم نانو و... پرداخت.

در این برنامه بیش از 500 نفر در مسابقه پیامکی شرکت کرده و در پایان برنامه به قید قرعه به چهار نفر از برگزیدگان سیم کارت رایتل هدیه داده شد.

همانند شب های گذشته حضار دعاهای خود را در گوی شیشه ای قرار داده و به قید قرعه سه دعا خوانده و مردم برای استجابت دعا آمین گفتند.

در پایان اجرای گروه تواشیح نورالحسین با موضوعات ماه مبارک رمضان و مقام حضرت زهرا(س) فضای روح انگیز و معنوی را به برنامه بخشید و تماشاچیان با ذکر صلوات گروه را همراهی کردند.