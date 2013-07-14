افطار را با آب سرد و نوشابه های گازدار آغاز نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دارابی در خصوص مواد غذایی مناسب برای افطار، گفت: افطار را پس از آب گرم، با خرما، کشمش یا عسل که قند طبیعی هستند، باز کنید.
وی افزود: چای کمرنگ، شیر گرم ، فرنی و حلیم کم روغن نیز میتواند در هنگام افطار مناسب باشد.
دارابی ادامه داد: مصرف سیبزمینی آبپز، سبزیجات پخته مانند برگ کلم، کرفس، کلم بروکلی، نخود فرنگی و هویج، مقدار کم گردو، شیربرنج، توت، کمی کره و تخم مرغ آبپز نیز به همراه افطار مناسب است.
این کارشناس تغذیه تصریح کرد: مصرف زولبیا و بامیه، سبب افزایش قند و چربی خون شده و برای سلامت روزهداران مضر است.
وی با توصیه به عدم مصرف غذاهای چرب در هنگام افطار، بیان کرد: آش رشته غلیظ همراه با پیازداغ چرب، موجب سوء هاضمه شده، برای افطار مناسب نیست و بهتر است آش رشته را به صورت رقیق، همراه با روغن کم مصرف کنید.
روزهداری موجب افزایش اعتماد به نفس می شود
كارشناس سلامت روان مركز بهداشت بويراحمد گفت: روزهداری روشی مناسب برای افزایش مقاومت در برابر مشکلات، افزایش اعتماد به نفس و خودباوری است.
سيدحسن پوربابا افزود: روزه اراده انسان را قوی ساخته و غلبه بر تمایلات نفسانی را آسان می کند.
وی با بيان اينكه ارتباط معنوي انسان با معبود و توكل بر او باعث نوعي نشاط رواني در فرد ميشود، اظهار داشت: نقش روزه در سلامتیِ روان و طهارت روح، به مراتب افزونتر از نقش آن در سلامتی جسم است.
پوربابا ادامه داد: روزه علاوه بر کاهش بیماری های روانی و در برخی موارد درمان قطعی آنها، تقویت، پاکی و بزرگی روح را در پی دارد.
این کارشناس سلامت روان امنیت و آرامش فرد روزه دار را از ديگر خواص روزه دانست و عنوان کرد: در ماه مبارك رمضان با قوي تر شدن اعتقادات مذهبي، آرامش و امنيت رواني در جامعه افزايش مييابد.
وی تاکید کرد: فرد روزهدار هميشه مستحکمترین پشتيبان یعنی خداوند را همراه خود احساس میکند و در امور زندگي تنها از او ياري ميجويد که سبب افزایش آرامش روحی او میشود.
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