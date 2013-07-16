رضا ملابراری در حاشیه بازدید از مراتع شهرستان مهدیشهر به خبرنگار مهر گفت: به موجب ماده یکم قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، بهره‌برداری غیرمجاز از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی قاچاق محسوب و مشمول مجازات مي شود.

وی تصریح کرد: در خصوص امكان بهره برداري از محصولات غير چوبي باتوجه به وضعيت اقليمي، اكولوژيكي و اجتماعي استان سمنان بهره برداري از رویشگاه هاي گياهان دارويي در كميته فني اداره کل مطرح كه پس از بررسي همه جانبه منجر به صدور يا عدم صدور مجوز بهره برداري مي شود.

کارشناس مسئول اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: سالانه در فصول مختلف علي الخصوص درفصل بهار افراد زيادي جهت جمع آوري گياهان (با مصارف خوراكي، دارويي و غيره) وارد عرصه هاي منابع طبيعي مي شوند.

ملابراری گفت: حفاظت و پشتيباني از گونه هاي نادر و رو به انقراض و حفظ ذخاير ژنتيكي در اكوسيستم هاي مختلف همواره مورد تاكيد است.

وی ضمن بیان اینکه ارزش گونه هاي گياهي از نظر مصارف مختلف می طلبد تا تمهيداتي در خصوص حفاظت و بهره برداري صحيح از اين سرمايه ملي بعمل آيد افزود: كاشت گیاهان دارویی در اراضی دیم زار كم بازده و شیب دار كه كشاورزی در آن مقرون به صرفه نیست باعث جلوگیری از فرسایش و تخریب اراضی شده و موجب رونق كشاورزی و اقتصاد خانوارهای روستایی می شود.

ملابراری با تاکید بر اینکه برنامه ريزي و مديريت مناسب در بخش بهره برداري از محصولات غير چوبي سبب افزايش درآمد روستاييان مي شود گفت: این امر حتي در برخي از مناطق استان سمنان باعث تغيير معيشت خانوار روستايي شده كه از جمله اهداف سازمان جنگها، مراتع و آبخيزداري كشور محسوب مي شود.

کارشناس مسئول اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با یادآوری اینکه این استان با وسعتي در حدود 9.7 ميليون هكتار، ششمين استان از نظر وسعت است افزود: حدود 850 گونه گياهي در این استان شناسايي شده كه تقريبا 130گونه آن ارزش خوراكي، دارويي و صنعتي دارند.

3.7 ميليون هكتار از مساحت كل استان سمنان را عرصه هاي مرتعي، 5.3 ميليون هكتار مربوط به عرصه هاي بياباني و حدود 352 هزار و 245 هكتار را عرصه هاي جنگلي و مابقي عرصه ها جزء عرصه هاي شهري، شهرك صنعتي و غيره است.