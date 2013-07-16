ملاقات مردمی فرماندار با 95 نفر از شهروندان و مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه در اولین روز از هفته بهزیستی، جلسه ملاقات مردمی فرماندار شهریار در اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه که تا دقایقی پیش ادامه داشت، سید عباس جوهری به همراه معاون فنی و عمرانی فرمانداری و رئیس اداره بهزیستی، به استماع مشکلات 95 نفر از مردم شهرستان پرداختند و در ادامه دستورات مقتضی برای رسیدگی و رفع این موضوعات مطروحه صادر شد.

لازم به ذکر است که از 95 شهروند مذکور، 30 شهروند از مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی شهریار بودند که به طرح مشکلات خود در زمینه مسکن، اشتغال، هزینه درمان و تجهیزات توانبخشی پرداخته و خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوعات شدند.

علی اصغر یوسف زاده، رئیس اداره بهزیستی شهریار در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به بیش از هفت هزار معلول و هزار و 200 زن سرپرست خانوار تحت پوشش این اداره قرار دارند و 25 مرکز توانبخشی، 20 کمپ ترک اعتیاد و 40 مهد کودک تحت نظر این اداره فعالیت می کنند.

این مسئول عنوان کرد: همچنین دو مجتمع خدمات بهزیستی غیر دولتی با بیش از دو هزار پرونده و یک کلینیک توانبخشی غیر دولتی با امکانات بینایی و شنوایی سنجی، کار درمانی، گفتار درمانی و روانشناسی در سطح شهرستان و تحت نظر این اداره به مددجویان خدمات رسانی می کنند.

در ادامه این جلسه، فرماندار شهریار از اداره بهزیستی بازدید به عمل آورد.