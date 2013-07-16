فعالیتهای عمرانی دولت دهم متوقف نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قمی اویلی ظهر سه شنبه در جمع مردم روستای منوچهرکلا نوشهر با اشاره به خدمات دولت نهم و دهم و توجه ویژه به ارائه خدمات به روستای دور دست عنوان داشت: نباید به بهانه پایان دولت دهم، روند امور عمرانی متوقف شود.

محمد علی قمی اویلی افزود: خدمات دولت ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول 34 سال پس از پیروزی انقلاب باید در سبد و کلیت نظام دیده شود و تناه مربوط به دولت خاصی نیست.

وی در ادامه مردم روستای منوچهرکلا را مردمی شایسته و پرتلاش عنوان کرد و گفت: طبع و قناعت روستاییان باعث می شود تا جدیت مسئولان در خصوص خدمت رسانی بی منت دو چندان شود.

فرماندار نوشهر با اشاره به حضور جمعیت شناور به عنوان مسافر و گردشگر در بخش مرکزی اظهار داشت: در حالیکه زیر ساخت های خدمات رسانی در بخش آب، برق و راه برای جمعیت پایدار و بومی طراحی شده اما بناچار بایستی با زیرساخت های منطقه ای، خدمات ملی ارائه داد و این امر باعث سختی مردم بخش مرکزی شده است.

سرهنگ شمس الدین کرمانی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نوشهر نیز در دیدار با مردم منوچهر کلا در مسجد جامع این روستا با اشاره به ضریب امنیت در بخش مرکزی خاطرنشان کرد: هوشیاری وهمکاری مردم با پلیس در موضوعات مختلف باعث شده تا این منطقه با افزایش ضریب امنیت برخوردار باشد.

نوشهر در غرب مازندران واقع است.