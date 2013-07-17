استقبال ویژه از والیبالیست خوزستانی تیم ملی ایران

رضا سید محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از افتخار آفرینی‌های سید محمد موسوی، وی را باعث افتخار ورزش خوزستان و دزفول نامید و اظهار کرد: بعد از بازی‌های تیم ملی والیبال، خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال مدت دو هفته به بازیکنان استراحت داده است که در این دو هفته این ورزشکار برای استراحت و دیدار با خانواده به زادگاهش می آید.

وی افزود: به همین جهت با هماهنگی شهرداری دزفول و هیئت والیبال و اداره ورزش و جوانان استان خوزستان قصد داریم در مراسم ویژه ای به منظور تقدیر از افتخار آفرینی های محمد موسوی در بازیهای اخیر تیم ملی والیبال در لیگ جهانی با حضور استاندار و مدیر کل ورزش و جوانان استان و جمعی از مسئولان استانی برگزار کنیم.

رئیس هیئت والیبال دزفول تصریح کرد: موسوی یکی از جوانان افتخار آفرین دزفول است که از دل این شهر برخاست و حالا تبدیل به الگویی برای جوانان خوزستانی و دزفولی شده‌است.

تیم ملی والیبال در یک ماه اخیر بازی های درخشانی از خود در لیگ جهانی والیبال از خود به نمایش گذاشت که درصد بالایی از این موفقیت مرهون بازی‌های حساب شده سید محمد موسوی عراقی است به گونه ای که در این لیگ از وی به عنوان یکی از بهترین مدافعان جهان نام برده می شود.

