زیپی لیونی تاکید کرد؛

تصمیم اتحادیه اروپا زنگ خطری برای سیاستهای تل آویو

وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم شهرک های صهیونیست نشین، این اقدام را زنگ خطری برای این رژیم و سیاستهایش در قبال فلسطینی ها قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، زیپی لیونی تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم شهرک های صهیونیست نشین را زنگ خطری برای رژیم صهیونیستی و سیاستهای این رژیم در قبال فلسطین دانست.

وی با بیان این مطلب افزود: ممکن است تصمیم اتحادیه اروپا نخستین گام در راستای انزوای سیاسی رژیم صهیونیستی در جهان باشد.

وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی ادامه داد: این تصمیم شیب تندی است. چرا که نخست از تصمیم کمیساریای اروپا سخن به میان می آید و مرحله دوم نیز در تاثیر پذیری قرار دادهای میان کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی است. بنابراین، من این تصمیم را زنگ خطر(برای رژیم صهیونیستی) می دانم.

وی در پایان اظهار داشت: این تصمیم برای رژیم صهیونیستی تصمیم خوبی به شمار نمی رود و ما امروز در برابر این واقعیت دشوار بیدار می شویم. این تصمیم در برابر ما خطی را ترسیم کرده است که هیچ تمایلی به آن نداریم.

