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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۴

نمایندگان باشگاه راه آهن از امکانات بارسلونا بازدید می‌کنند

نمایندگان باشگاه راه آهن از امکانات بارسلونا بازدید می‌کنند

هیات چهار نفره باشگاه راه آهن که برای بازدید از امکانات چند باشگاه راهی پرتغال و اسپانیا شده اند، از امکانات باشگاه بارسلونا بازدید خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه راه آهن، هیات 4 نفره این به سرپرستی صادق رئیسی کیا مدیرعامل باشگاه، در ادامه سفر 3 روزه خود به پرتغال و اسپانیا با برناردو کاروالهو، مدیر امور بین الملل و بازاریابی باشگاه بنفیکا نشست دو ساعته ای  را انچام دادند. در این دیدار راه‌های همکاری متقابل بین دو باشگاه پرهوادار بنفیکا و باشگاه راه آهن در زمینه پرورش استعدادها( آکادمی فوتبال)، معاوضه مربیان در جهت ارتقای دانش علمی و بازی‌های دوستانه مورد بررسی قرار گرفت.

هیات 4 نفره باشگاه راه آهن شامل، صادق رئیسی کیا(مدیر عامل)، علی اصغر مانوسی فر(مشاور بین الملل)، محمود کلهر(مدیر آکادمی) و فراز دیوارگر(مدیر توسعه فوتبال جوانان) پس از این دیدار لیسبون را به مقصد بارسلون ترک کردند و قرار است در دو روز آینده از امکانات آکادمی باشگاه بارسلونا بازدید و با مسئولان مربوطه این باشگاه نیز مذاکراتی داشته باشند.   
 

کد مطلب 2099836

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