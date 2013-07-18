به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه راه آهن، هیات 4 نفره این به سرپرستی صادق رئیسی کیا مدیرعامل باشگاه، در ادامه سفر 3 روزه خود به پرتغال و اسپانیا با برناردو کاروالهو، مدیر امور بین الملل و بازاریابی باشگاه بنفیکا نشست دو ساعته ای را انچام دادند. در این دیدار راه‌های همکاری متقابل بین دو باشگاه پرهوادار بنفیکا و باشگاه راه آهن در زمینه پرورش استعدادها( آکادمی فوتبال)، معاوضه مربیان در جهت ارتقای دانش علمی و بازی‌های دوستانه مورد بررسی قرار گرفت.



هیات 4 نفره باشگاه راه آهن شامل، صادق رئیسی کیا(مدیر عامل)، علی اصغر مانوسی فر(مشاور بین الملل)، محمود کلهر(مدیر آکادمی) و فراز دیوارگر(مدیر توسعه فوتبال جوانان) پس از این دیدار لیسبون را به مقصد بارسلون ترک کردند و قرار است در دو روز آینده از امکانات آکادمی باشگاه بارسلونا بازدید و با مسئولان مربوطه این باشگاه نیز مذاکراتی داشته باشند.

