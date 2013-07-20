به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، بالتازار کورماکور کارگردان فیلمی درباره فتح اورست اعلام کرد فیلمش را با حضور جاش برولین، جیک جیلنهال، جان هاوکز و جیسون کلارک می‌سازد.

هر چند قرار بود کریستین بیل هم در این فیلم حضور داشته باشد، اما او به دلیل بازی در فیم "مهاجرات" به کارگردانی ریدلی اسکات از این گروه جدا شد.

فیلم "اورست" بر مبنای یک رویداد واقعی در سال 1996 که در کتاب جان کرکور با عنوان "هوای رقیق" ثبت شده است، ساخته می شود. تاکنون یک فیلم تلویزیونی با حضور کریستوفر مک دونالد در نقش کرکور از این ماجرا ساخته شده است. این فیلم ماجرای سه برنامه جداگانه برای فتح اورست را بیان می کند که ناگهان با توفانی شدن هوا، همه چیز به هم می ریزد و هشت کوهنورد جان خود را از دست می دهند.

"اورست" از کتاب های دیگر و مصاحبه با نجات‌یافتگان این ماجرا هم برای ساخت دقیق این رویداد استفاده کرده است.

فیلمنامه این فیلم را ویلیام نیکلسون نویسنده "گلادیاتور" و "بینوایان" با همکاری جاستین ایسبل نوشته است.

کورماکور کارگردان ایسلندی گفته است این فیلم را که با بودجه 20 میلیون دلاری ساخته می شود، احتمالا پاییز امسال در ایسلند، ایتالیا و نپال جلوی دوربین می برد. او فیلم "دو اسلحه" را هم به تازگی ساخته که با بازی دنزل واشنگتن و مارک والبرگ همین تابستان اکران می‌شود.