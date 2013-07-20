حدود 70 درصد از آلودگی هوای تهران ناشی از تردد خودروهاست

به گزارش خبرنگار مهر ،محمد باقر قالیباف در حاشیه مراسم ورود 161 دستگاه اتوبوس دوکابین جدید و بهره برداری از خط 8 اتوبوس های BRT با بیان این مطلب اظهار کرد: اگرچه خودروهای نو از کیفیت بالاتری برخوردارند اما استانداردهای ساخت خودرو و کیفیت سوخت نیز بر میزان آلودگی خودروها بسیار تاثیر گذار است. از این رو تمامی خودروها نیازمند معاینه فنی هستند .وی با تاکید براینکه باید به این مهم بیش از پیش توجه شود گفت: معاینه فنی تاثیر غیر قابل انکاری بر کاهش آلوگی هوا دارد و باید به طور سخت گیرانه تری نسبت به الزام معاینه فنی خودروها اقدام شود.

قالیباف تصریح کرد: توسعه حمل و نقل عمومی نیز همواره یکی از اولویت های مدیریت شهری برای رفع معضلات اصلی شهر از جمله آلودگی هوا و ترافیک بوده و در آینده نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: معضل آلودگی هوا، ترافیک و صرفه جویی در وقت و زمان و اقتصاد شهر، توسعه حمل و نقل عمومی را با محوریت مترو و اتوبوسرانی به ما دیکته می کند و در تلاشیم که با بهره برداری از نیمه جنوبی خط 3 مترو، ورود سری جدید از اتوبوس های دوکابین و راه اندازی خطوط جدید اتوبوس های تندرو تا مهرماه ظرفیت حمل و نقل عمومی را بیش از پیش افزایش دهیم تا بتوانیم خدمات رسانی بهتر و مناسب تری به شهروندان داشته باشیم.