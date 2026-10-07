حفاظت از منابع آب زیرزمینی شرط تحقق یزد پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، جواد محجوبی در مراسم دورهمی بازنشستگان این شرکت با اشاره به اهمیت منابع آب برای آینده استان گفت: آب مهم‌ترین مسئله و ارزشمندترین دارایی یزد است و همه برنامه‌های شرکت باید در مسیر صیانت از این سرمایه قرار گیرد.

وی افزود: اگرچه پیگیری طرح‌های انتقال آب و تأمین منابع جدید از وظایف شرکت است، اما همزمان باید برای حفظ منابع موجود و جلوگیری از آسیب بیشتر به سفره‌های آب زیرزمینی نیز تلاش شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد ادامه داد: آنچه امروز در حوزه حفاظت از منابع آب استان در اختیار مجموعه فعلی قرار دارد، حاصل تلاش چندین نسل از مدیران و کارکنان این شرکت است و باید با استفاده از تجربیات گذشته، این سرمایه برای نسل‌های آینده حفظ شود.

محجوبی با اشاره به نقش کارکنان و بازنشستگان در شکل‌گیری و توسعه شرکت آب منطقه‌ای یزد اظهار کرد: جایگاه امروز شرکت در استان و مجموعه شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور، حاصل ۳۰ تا ۳۵ سال تلاش همکاران در بخش‌های تخصصی و پشتیبانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از بازنشستگان گفت: طی سه سال گذشته تلاش شده است ضمن حفظ خدمات و رفاهیات موجود، ارتباط بازنشستگان با شرکت برقرار بماند و آنان پس از بازنشستگی احساس جدایی از مجموعه نداشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد افزود: با وجود افزایش قابل توجه هزینه‌های بیمه و خدمات درمانی، تلاش شده است خدمات بیمه‌ای بازنشستگان حفظ شود و حمایت‌های رفاهی نیز متناسب با شرایط ادامه یابد.

محجوبی همچنین از پوشش بیمه عمر و سرمایه‌گذاری برای کارکنان و بازنشستگان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تقویت حمایت‌های رفاهی از همکاران انجام شده و با فراهم شدن منابع و ظرفیت‌های بودجه‌ای، ارتقای این حمایت‌ها در سال‌های آینده دنبال خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ سرمایه‌های انسانی در کنار صیانت از منابع آب، از اولویت‌های شرکت آب منطقه‌ای یزد است و این مسیر با وجود محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی ادامه خواهد یافت.