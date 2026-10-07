به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در نشست با بنیاد نخبگان استان البرز، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر نخبگان، اظهار کرد: جامعه نخبگانی استان، مجموعه‌ای ویژه با توانمندی‌های منحصر به فرد است که با بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه و تفکر خلاق خود، می‌توانند نقش مؤثری در رفع چالش‌های استان ایفا کنند.



استاندار البرز با تأکید بر حمایت ویژه از بنیاد نخبگان استان، افزود: تمام ظرفیت‌های استان برای پشتیبانی از این جامعه علمی در اختیار بنیاد نخبگان قرار می‌گیرد. این نخبگان، دانشمندان امروز و فردای کشور هستند و پیشرفت و ترقی ایران در تمامی حوزه‌های علمی و پژوهشی، در دستان همین جوانان توانمند رقم خواهد خورد.



عبداللهی با اشاره به ضرورت «عملیاتی‌سازی» ایده‌های نخبگان در صحنه اجرا، تصریح کرد: با مدیریت دکتر نبیونی، نخبگان در حوزه‌های تخصصی گروه‌بندی خواهند شد تا در قالب یک ساختار هدفمند، به مسائل اولویت‌دار استان ورود کنند.



وی موضوعات حیاتی استان را نیازمند دانش‌بنیان شدن دانست و گفت: معضلات مهمی همچون «فرونشست»، «ریزگردهای زیست‌محیطی»، «بحران آب» و «ناترازی انرژی (برق و گاز)» از جمله سرفصل‌هایی است که با هدایت و مدیریت بنیاد نخبگان، به توانمندی‌های این جوانان سپرده خواهد شد تا با ارائه طرح‌های علمی، مسیر حل این مسائل هموار شود.



استاندار البرز در پایان خاطرنشان کرد: با تأمین زیرساخت‌ها و فضای فعالیت برای نخبگان، گام‌های مؤثری برداشته شده و اکنون زمان آن است که با بهره‌گیری از توان تخصصی این عزیزان، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، فرایند حل مسائل استان را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببریم.