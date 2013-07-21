اهالی "لبه فردا" از این فیلم ابرقهرمانی گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امپایر، گروه سازنده "لبه فردا" جدیدترین فیلم تام کروز با حضور در یک برنامه به معرفی سفر قهرمانی این بازیگر مطرح سینما برای دوستداران وی پرداختند.

این فیلم را اروین استفا تهیه کرده و فیلمنامه اش را کریس مک کواری نوشته و به کارگردانی داگ لیمن ساخته شده است. امیلی بلانت و تام کروز در این فیلم بازی کرده‌اند.

این گروه دیروز شنبه با حضور در برنامه معرفی فیلم در جشنواره کمیک کان، درباره فیلم به صحبت پرداختند.

داستان فیلم در آینده‌ای نزدیک می گذرد و شخصیت کروز ناگهان یک روز می‌فهمد که قدرتی ویژه به دست آورده است. او از این قدرت برای دفاع از انسانیت در برابر نیروهای دشمن استفاده می‌کند و با بیگانگانی که به زمین حمله کرده‌اند، مبارزه می‌کند.

کرزو در نشست دیروز گفت از این که با داگ لیمن کار کرده خیلی خوشحال است چون او در ژانر علمی-تخیلی می‌تواند به شکل منحصر به فردی کار کند. او گفت شخصیت "بیل" مردی است که اشتباه‌های زیادی کرده و حالا قدر نیرویی را که دارد می داند.

لیمن هم بازی کروز در این فیلم را تحسین کرد و یادآور شد که اسم فیلم از "همه چیزی که لازم داری کشتن است" به "لبه فردا" تغییر کرده است. "لبه فردا" قرار است 6 ژوییه 2014 راهی پرده‌های سینما شود.

تام کروز با فیلم "فراموشی" به کارگردانی جوزف کاسینسکی به تازگی در سینمای چین حضوری موفق را تجربه کرد. او تاکنون سه بار نامزد دریافت جایزه اسکار بوده است.