  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۱

نمایش و نقد مستند "شهر پولکی" در خانه هنرمندان

نمایش و نقد مستند "شهر پولکی" در خانه هنرمندان

مستند "شهر پولكي" به كارگرداني محسن خان ‌جهاني سه ‌شنبه اول مرداد ماه در تالار ناصری خانه هنرمندان ايران به نمايش در خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "شهر پولکی" كه به همت انجمن تهيه ‌كنندگان سينماي مستند ایران راس ساعت 18 روز سه‌شنبه اول مرداد ماه در تالار ناصری خانه هنرمندان ایران به نمايش درخواهد آمد، هفدهمين ساخته  مستند محسن خان ‌جهاني است كه پيش از اين مستندهایی چون "يار دبستاني"، "كلاه شيشه‌ای"، "ارتفاع 437"، "سندآزادي"، "كليد" و.... را ساخته است و آخرين مستندش پيش از مستند "شهرپولكي"، مستند "صندلي 257 " بود كه نامزد بهترين مستند جشنواره فيلم فجر شد.

پس از نمايش مستند "شهرپولكي" با زمان 60 دقيقه، با حضور محسن خان‌جهاني  كارگردان این مستند و مازيار فكری ارشاد منتقد این برنامه، نشست نقد و بررسي آن برگزار خواهد شد.

مستند "شهرپولكي" با موضوع بانكداری اسلامی‌ به تهيه ‌كنندگي مركز گسترش سينمای مستند و تجربي با تاريخچه ‌اي از بانك و بانكداری در ايران آغاز مي ‌شود و بررسي مي ‌كند كه اولين بانك ‌ها با چه نامي و با چه هدفي در چه زمان شروع به سرمايه‌ گذاری در بخش‌های غير بانكي كرد‌ه ‌اند.

در اين مستند، اسماعيل منصف تدوين‌گر، اشكان اشكاني تصويربردار، امير فروغي عكاس همكاري داشته‌اند.

مستند "شهر پولکی" دو سال قبل در بخش ویژه "جهاد اقتصادی" جشنواره بین المللی سینماحقیقت به نمایش در آمده و مورد تقدیر هیات داوران هم قرار گرفت.

کد مطلب 2101262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها