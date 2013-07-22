مدیرعامل باشگاه سپاهان با استعفای خوروش موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی مدیر عامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در گفتگو با پایگاه خبری این باشگاه از موافقتش با استعفای رسول خوروش خبر داد. رحیمی ضمن سپاس و قدردانی از زحمات خوروش در باشگاه فولادمبارکه سپاهان برای ایشان آرزوی موفقیت کرد و اعلام داشت در آینده نزدیک سرپرست جدید تیم فوتبال فولادمبارکه سپاهان معرفی خواهد شد.

