  1. استانها
  2. لرستان
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

ثبت بیش از ۷ هزار خدمت داوطلبانه هلال‌احمر لرستان

ثبت بیش از ۷ هزار خدمت داوطلبانه هلال‌احمر لرستان

خرم‌آباد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از اجرای هزاران فعالیت داوطلبانه در استان طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی، عصر یکشنبه با تشریح عملکرد معاونت داوطلبان این جمعیت در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، به رسانه‌ها اظهار کرد: داوطلبان هلال‌احمر در این مدت با اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف، در حوزه‌های سلامت، حمایت از بیماران نیازمند و کاهش محرومیت در مناطق کم‌برخوردار استان مشارکت داشتند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این اقدامات با اتکا به ظرفیت داوطلبان، خیرین و مشارکت‌های مردمی انجام شده و تلاش شده است خدمات بشردوستانه هلال‌احمر در مناطق و میان اقشار نیازمند، هدفمند و مؤثر ارائه شود.

اجرای ۶۵ کاروان سلامت در مناطق کم‌برخوردار

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به فعالیت‌های حوزه سلامت، گفت: طی یک سال گذشته ۶۵ کاروان سلامت در نقاط مختلف استان اجرا شد.

علی‌محمدی افزود: این کاروان‌ها با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات سلامت راه‌اندازی شدند.

وی ادامه داد: ارائه خدمات سلامت در مناطق کم‌برخوردار یکی از محورهای مهم فعالیت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب و خیرین، بخشی از نیازهای درمانی و بهداشتی مردم این مناطق پاسخ داده شود.

بررسی ۵ هزار پرونده بیماران صعب‌العلاج

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان همچنین با اشاره به حمایت از بیماران صعب‌العلاج نیازمند، اظهار کرد: در یک سال گذشته ۵ هزار پرونده مربوط به بیماران نیازمند مورد بررسی قرار گرفت.

علی‌محمدی گفت: پس از بررسی پرونده‌ها و احراز شرایط، کمک‌هزینه‌های بلاعوض به بیماران واجد شرایط پرداخت شد.

وی میزان این کمک‌های بلاعوض را ۱۸۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: حمایت از بیماران نیازمند و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های درمان آنان، یکی از زمینه‌های مهم فعالیت معاونت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان بوده است.

ظرفیت داوطلبان و خیرین پشتوانه خدمت‌رسانی

علی‌محمدی با تأکید بر نقش داوطلبان و خیرین در اجرای برنامه‌های بشردوستانه، خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته با تکیه بر ظرفیت داوطلبان، خیرین و مشارکت‌های مردمی به انجام رسیده است.

وی تصریح کرد: توسعه مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت داوطلبان، امکان ارائه خدمات گسترده‌تر به اقشار نیازمند و مناطق کم‌برخوردار را فراهم می‌کند و جمعیت هلال‌احمر لرستان این ظرفیت را در مسیر اهداف بشردوستانه خود به کار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان اظهار کرد: فعالیت‌های انجام‌شده طی یک سال گذشته بخشی از خدمات داوطلبانه این جمعیت در استان بوده و تداوم این مسیر با هدف حمایت از نیازمندان، ارتقای دسترسی به خدمات سلامت و کاهش محرومیت در مناطق کم‌برخوردار دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6932366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها