به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی، عصر یکشنبه با تشریح عملکرد معاونت داوطلبان این جمعیت در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، به رسانه‌ها اظهار کرد: داوطلبان هلال‌احمر در این مدت با اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف، در حوزه‌های سلامت، حمایت از بیماران نیازمند و کاهش محرومیت در مناطق کم‌برخوردار استان مشارکت داشتند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این اقدامات با اتکا به ظرفیت داوطلبان، خیرین و مشارکت‌های مردمی انجام شده و تلاش شده است خدمات بشردوستانه هلال‌احمر در مناطق و میان اقشار نیازمند، هدفمند و مؤثر ارائه شود.

اجرای ۶۵ کاروان سلامت در مناطق کم‌برخوردار

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به فعالیت‌های حوزه سلامت، گفت: طی یک سال گذشته ۶۵ کاروان سلامت در نقاط مختلف استان اجرا شد.

علی‌محمدی افزود: این کاروان‌ها با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات سلامت راه‌اندازی شدند.

وی ادامه داد: ارائه خدمات سلامت در مناطق کم‌برخوردار یکی از محورهای مهم فعالیت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب و خیرین، بخشی از نیازهای درمانی و بهداشتی مردم این مناطق پاسخ داده شود.

بررسی ۵ هزار پرونده بیماران صعب‌العلاج

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان همچنین با اشاره به حمایت از بیماران صعب‌العلاج نیازمند، اظهار کرد: در یک سال گذشته ۵ هزار پرونده مربوط به بیماران نیازمند مورد بررسی قرار گرفت.

علی‌محمدی گفت: پس از بررسی پرونده‌ها و احراز شرایط، کمک‌هزینه‌های بلاعوض به بیماران واجد شرایط پرداخت شد.

وی میزان این کمک‌های بلاعوض را ۱۸۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: حمایت از بیماران نیازمند و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های درمان آنان، یکی از زمینه‌های مهم فعالیت معاونت داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان بوده است.

ظرفیت داوطلبان و خیرین پشتوانه خدمت‌رسانی

علی‌محمدی با تأکید بر نقش داوطلبان و خیرین در اجرای برنامه‌های بشردوستانه، خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته با تکیه بر ظرفیت داوطلبان، خیرین و مشارکت‌های مردمی به انجام رسیده است.

وی تصریح کرد: توسعه مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت داوطلبان، امکان ارائه خدمات گسترده‌تر به اقشار نیازمند و مناطق کم‌برخوردار را فراهم می‌کند و جمعیت هلال‌احمر لرستان این ظرفیت را در مسیر اهداف بشردوستانه خود به کار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان اظهار کرد: فعالیت‌های انجام‌شده طی یک سال گذشته بخشی از خدمات داوطلبانه این جمعیت در استان بوده و تداوم این مسیر با هدف حمایت از نیازمندان، ارتقای دسترسی به خدمات سلامت و کاهش محرومیت در مناطق کم‌برخوردار دنبال خواهد شد.