به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم جشن میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، عصر یکشنبه جلسه هیئت امنای مسجد امام رضا(ع) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام سید جلیل موسوی، امام جماعت مسجد امام رضا(ع)، به همراه اعضای هیئت امنا گزارشی از وضعیت مسجد ارائه و مهم‌ترین مسائل، نیازها و مطالبات موجود را تشریح کردند.

بررسی مشکلات عمرانی و زیرساختی مسجد امام رضا(ع)

نبود خانه عالم و خانه خادم، ضرورت تکمیل آبدارخانه و همچنین برخی نیازهای عمرانی و زیرساختی، از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.

اعضای هیئت امنای مسجد امام رضا(ع) ضمن تشریح وضعیت موجود، درباره راهکارهای رفع این مشکلات و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز مسجد با نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

تأکید بر نقش مسجد در فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی

حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های امام جماعت، هیئت امنا و اهالی محل در اداره و پشتیبانی از مسجد، بر ضرورت توجه جدی به فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و دینی در مساجد تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه مسجد در جامعه اسلامی، اظهار کرد: مسجد تنها محل برگزاری مراسم و مناسبت‌های دینی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی جامعه نقش‌آفرینی کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان افزود: تقویت برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در مساجد باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه ارتباط بیشتر مردم با مسجد و مشارکت آنان در فعالیت‌های مختلف فراهم شود.

ضرورت حضور بیشتر جوانان و نوجوانان در مساجد

شاهرخی با تأکید بر اهمیت حضور نسل جوان در مساجد، گفت: باید زمینه برای حضور و مشارکت بیشتر اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، در برنامه‌های مسجد فراهم شود.

وی تصریح کرد: توجه به نیازهای فرهنگی و تربیتی نسل جدید و ایجاد فضای مناسب برای حضور و فعالیت آنان در مساجد، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت ایمان، انسجام اجتماعی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی داشته باشد.

قول مساعد برای پیگیری مشکلات مسجد

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات مطرح‌شده در جلسه، قول مساعد داد موضوعات مربوط به مسجد امام رضا(ع) را از طریق سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری کند.

شاهرخی تأکید کرد: برای رفع نیازهای موجود و تکمیل زیرساخت‌های مسجد، حمایت و مساعدت لازم در چارچوب ظرفیت‌های موجود پیگیری خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با رفع مشکلات زیرساختی و تقویت برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، مسجد امام رضا(ع) بتواند بیش از گذشته در حوزه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی و در جذب و تربیت نسل جوان نقش‌آفرینی کند.