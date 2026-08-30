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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

کشف ۲۵ فقره سرقت و دستگیری ۴۰ متهم در اندیمشک

کشف ۲۵ فقره سرقت و دستگیری ۴۰ متهم در اندیمشک

اندیمشک - جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کشف ۲۵ فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر برزکار عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش احساس امنیت شهروندان و مقابله با جرایم و هنجارشکنی‌ها، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف برخورد با سارقان، محکومان متواری، دارندگان سلاح غیرمجاز، مخلان نظم و امنیت و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در سطح شهرستان اندیمشک به اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند ۲۵ فقره انواع سرقت را کشف و ۲۵ سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک ادامه داد: در ادامه اجرای این طرح، ۱۵ نفر از محکومان متواری نیز شناسایی و دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ برزکار با اشاره به برخورد پلیس با تخلفات و جرایم حوزه ترافیکی بیان کرد: مأموران در اجرای این طرح ۳۶ دستگاه موتورسیکلت و ۱۳ دستگاه خودروی متخلف را توقیف کردند.

وی تصریح کرد: در بخش دیگری از اجرای طرح، مأموران انتظامی موفق به کشف ۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز شدند که در این رابطه متهمان دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک در پایان از کشف سه کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک خبر داد و بیان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در سطح شهرستان، با هرگونه اقدام مجرمانه و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد. از شهروندان نیز انتظار می‌رود هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6932365

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