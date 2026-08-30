به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر یکشنبه در این آیین اظهار کرد: امروز ۱۶ پروژه عمران شهری در گناوه به بهرهبرداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
ارسلان زارع با بیان اینکه برای این پروژهها بالغ بر ۲ هزا و ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده افزود: گناوه شهری گردشگرپذیر است و امیدوارم با توسعه زیرساختهای شهری، شاهد افزایش حضور گردشگران در این بندر زیبا باشیم.
استاندار بوشهر با تقدیر از نامگذاری زیبای پارکها و سایر اماکن با اسامی فرهنگی و اجتماعی بر لزوم افزایش امکانات رفاهی و تفریحی در شهر ساحلی گناوه تاکید کرد.
شهردار گناوه نیز ضمن ارائه گزارشی، با اشاره به تلاشها و فعالیتهای شهرداری و شورای اسلامی گناوه در تکمیل پروژههای عمرانی گفت: امروز ۸ پروژه عمران شهری با اعتبار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی ۸ پروژه جدید نیز با سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.
محمدحسن محمدی افزود: ارتقای شاخصهای گردشگری از اولویتهای گناوه است و شهرداری گناوه در این راستا اهتمام جدی دارد.
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