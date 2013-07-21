عمیدی به چین باخت و حذف شد/ پایان کار تیم ملی تکواندو با سه مدال رنگارنگ

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز پایانی این رقابتها که در "پائبولا"ی مکزیک جریان دارد، امید عمیدی در وزن 80- کیلوگرم دور نخست در یک مبارزه برتر و سراسر تهاجمی "جین چو یو" از کره‌جنوبی را با نتیجه 24 بر 12 شکست داد. این کره‌ای کسب مدال طلای دانشجویان جهان را در کارنامه داشت.

این تکواندوکار ایران در دور دوم به مصاف "ووگان اسکات" سید ششم این وزن از نیوزلند رفت و 11 بر 8 به پیروزی دست یافت و راهی دور سوم شد. عمیدی در سومین پیکار برابر "سن جیائو" از چین به میدان رفت و 10 بر 4 نتیجه را به حریف واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد.

نماینده وزن ششم ایران موفق شد سه امتیاز به اندوخته‌های تیم ملی اضافه کند تا جمع امتیازات ایران در نهایت به عدد 49 برسد. اگر نماینده مکزیک در وزن ششم امشب به مدال طلا دست پیدا کند، عنوان نایب قهرمانی تیم ملی ایران به سکوی سومی تغییر می‌کند. کره‌جنوبی با 61 امتیاز قهرمانی خود را مسجل کرده و باید در انتظار پایان رقابتهای وزن ششم برای تعیین تیم‌های دوم و سوم ماند.

اما در یکی از مبارزات این وزن "آرون کوک" سید دو و یکی از مدعیان اصلی کسب مدال طلا مقابل "پازینسکی" از لهستان باخت و حذف شد تا یکی از شگفتی‌های روز پایانی شکل بگیرد. "کوک" در پی اختلاف با مسئولان فدراسیون تکواندو انگلستان برای حضور در المپیک 2012 لندن تغییر ملیت داد و در این رقابتها از "جزایر مان" حضور پیدا کرد.

بیست و یکمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان که از دوشنبه گذشته در مکزیک آغاز شده تا ساعاتی دیگر با شناخت تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.