مرتضی کریمی در پایان ششمین روز از رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد تکواندوکاران ایران در این رقابتها ضمن بیان مطلب فوق گفت: با تیمی جوان و کم تجربه اما با انگیزه و سرحال پای به مسابقات قهرمانی جهان گذاشتیم و اگر برخی اشتباهات فردی رخ نمیدا و تدارک تیم بهتر انجام میشد، بدون شک جام قهرمانی اکنون از آن تیم ما بود.
وی خاطرنشان کرد: مسعود حجیزواره و مهدی خدابخش از امیدهای ما برای کسب مدال طلا بودند که متاسفانه هر دو به نفراتی باختند که به لحاظ فنی در سطح پائینتری نسبت آنها قرار داشتند. در واقع این دو تکواندوکار به خودشان باختند.
سرمربی تیم ملی تکواندو ایران به مبارزات خدابخش اشاره کرد و افزود: خدابخش در دو مبارزه نخست خود برابر کرهجنوبی و آمریکا عالی کار کرد، کرهای حرفی برای گفتن جلوی او نداشت و نماینده آمریکا هم نفر اول رنکینگ جهانی بود، مغلوب خدابخش شد. اما در مبارزه سوم هر چه تلاش کرد، نتوانست کاری از پیش ببرد.
وی به مبارزه رودرو با کرهایها اشاره کرد و اظهار داشت: در این دوره از مسابقات تاکنون 4 مرتبه نمایندگان ما با چشم کرهای روبرو شدهاند که حاصل آن دو پیروزی و دو شکست بود. البته ما در این دوره از رقابتها با قرعه بسیار سختی روبرو شدیم و اعضای تیم ما مبارزات خوبی به نمایش گذاشتند. در واقع یک سر و گردن از همه تیمها بالاتر بودند.
کریمی در خصوص حذف چهار عضو تیم ملی تکواندو هم تصریح کرد: نقیبزاده و خسمه به ترتیب به حریفانی از مکزیک و کرهجنوبی باختند که واقعا تکواندوکاران قابلی بودند که همه رقبای خود را شکست دادند. حریف کرهای خمسه غیر از بازی نهایی، همه حریفان خود حتی "یول گونزالس" با دو طلای جهان و یک طلای المپیک را 12 تایی کرد و دو رانده شکست داد. ولی حجیزواره و خدابخش به حریفانی باختند که کمتر از خودشان بودند.
وی در مورد تهدید مکزیک برای نایب قهرمانی ایران تاکید کرد: نماینده وزن ششم مکزیک در روز پایانی قرعه سختی دارد و بعید میدانیم بتواند از سد "آرون کوک" و "استیون لوپز" عبور کند. کرهجنوبی قهرمان شده و امیدواریم عمیدی بتواند در روز پایانی هم یک مدال برای ایران کسب کند.
سرمربی تیم ملی تکواندو ایران در پایان گفت: ظهور یک تیم نوپا با اعتماد به نفس بالا و آبدیده شده در یک دوره رقابتهای سنگین و پر فشار دستاورد بزرگ بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی جهان بود که امیدوارم بتواند در ادامه نتایج درخشانی در تورنمنت های و مسابقات پیش رو کسب کند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو ایران در بیست و یکمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان تاکنون با یک طلای بهنام اسبقی، دو نقره هادی مستعان و سجاد مردانی و کسب 46 امتیاز بخت نخست کسب عنوان نایب قهرمانی است. پرونده این دوره از مسابقات که از روز دوشنبه هفته گذشته در مکزیک آغاز شده، بامداد دوشنبه به وقت تهران بسته خواهد شد.
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