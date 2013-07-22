جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین تصمیم گیری‌های ستاد هدفمندی یارانه ها به منظور افزایش قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی و تجاری گفت: شرکت ملی گاز سناریوهای پیشنهادی خود را درباره قیمت گاز پیشتر به ستاد هدمندی یارانه ها ارائه کرده است.

مدیر عامل شرکت گاز با تاکید بر اینکه هنوز هیچ گونه افزایش قیمتی درباره گاز طبیعی مشترکان خانگی و تجاری مصوب نشده است، هر گونه تغییر در قیمت گاز طبیعی را مشروط به ابلاغ آن توسط ستاد هدفمندی یارانه ها عنوان کرد و افزود: بر این اساس از ابتدای سال جاری تاکنون هم هیچ گونه مصوبه ای توسط ستاد هدفمندی یارانه ها برای تغییر قیمت گاز ابلاغ نشده است.

معاون وزیر نفت با یادآوری این که هم اکنون قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی و تجاری مشابه سال گذشته محاسبه می شود، اظهار داشت: از این رو فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت گاز وجود ندارد.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که با توجه به افزایش تعداد مشترکان و جهش مصرف گاز، آیا تثبیت قیمتها منجر به یک سونامی جدید در مصرف گاز کشور به ویژه در چهارماهه پایانی امسال نخواهد شد؟ توضیح داد: هم اکنون اقدامات متعددی به منظور افزایش پایداری شبکه تولید و انتقال گاز طبیعی در سطح کشور انجام شده است و با وجود تثتیب قیمت گاز اما هیچ گونه نگرانی برای قطعی و یا افت فشار گاز برای زمستان سال جاری وجود ندارد.

اوجی همچنین با تاکید بر اینکه از زمستان سال گذشته تاکنون تعداد قبوض سبز منتشر شده برای مشترکان خانگی و تجاری افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: افزایش تعداد قبوض سبز مشترکان حاکی از آن است که با وجود افزایش تعداد مشترکان گاز شهری و روستایی اما مدیریت مطلوبی در مصرف گاز توسط مردم اعمال می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز همچنین با بیان اینکه در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه حدود 200 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاه های کشور تحویل داده می شود، تحویل این حجم گاز را یک رکورد جدید تابستانی عنوان کرد و افزود: هم اکنون هیچ گونه محدودیتی در گازرسانی به نیروگاه ها اعمال نشده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه با افزایش حجم گاز رسانی به نیروگاه ها مشکل خاموشی و یا قطعی برق به حداقل کاهش یافته است، خاطر نشان کرد: این افزایش گازرسانی در حالی انجام می شود که در حال حاضر تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز به طور همزمان در حال انجام است.

به گزارش مهر ، پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها متوسط قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی مشترکان خانگی و تجاری به 70 تومان افزایش یافت و پیش بینی می شود در صورتی که مصوبه 38 درصدی افزایش قیمت حاملهای انرژی اجرایی شود متوسط قیمت هر متر مکعب گاز مشترکان خانگی به 97 تا 100 تومان افزایش یابد.