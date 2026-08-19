به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی روز چهارشنبه در همایش تجلیل از سازمان‌های مردم‌نهاد برگزیده استان زنجان و آیین افتتاح دبیرخانه ملی جوانان «نیت» (NEETs)، اظهار کرد: امروز ۳۴۲ تشکل مردم‌نهاد در استان زنجان فعالیت دارند که ۱۸۲ مورد از آنها مراکز نیکوکاری هستند.

وی با بیان اینکه تشکل‌های مردمی بخشی از ظرفیت حکمرانی اجتماعی محسوب می‌شوند، افزود: سمن‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و شناخت نزدیک از مسائل جامعه، می‌توانند میان مردم و نظام مدیریتی نقش واسط و مؤثری ایفا کنند.

استاندار زنجان ادامه داد: استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری، افزایش اثربخشی برنامه‌های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی منجر شود و از این رو نگاه مدیریت استان به سمن‌ها، نگاه توسعه و تقویت این مجموعه‌هاست.

صادقی با تأکید بر ضرورت حرفه‌ای‌شدن فعالیت سمن‌ها گفت: انتظار می‌رود این تشکل‌ها فعالیت خود را بر پایه مسئولیت‌پذیری، تخصص، شفافیت و نتیجه‌محوری دنبال کنند و به جای اقدامات پراکنده، مسائل واقعی جامعه را شناسایی و برای آنها راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.

وی، تخصص‌گرایی و شبکه‌سازی را از الزامات افزایش اثرگذاری سازمان‌های مردم‌نهاد دانست و افزود: در کنار اجرای برنامه‌ها، باید میزان اثربخشی اقدامات نیز به صورت مستمر ارزیابی شود تا فعالیت سمن‌ها به سمت نتایج ملموس و قابل سنجش هدایت شود.

سمن‌های زنجان در دفاع ملی ظرفیت اجتماعی خود را نشان دادند

استاندار زنجان با اشاره به شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار کرد: در شرایطی که بیش از ۲۰۰ شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان و ده‌ها شبکه اجتماعی، باورها و ارزش‌های نسل جوان را هدف قرار داده بودند، ملت ایران با انسجام و همبستگی ملی در برابر تهدیدات ایستادگی کرد.

صادقی گفت: تشکل‌های مردمی استان زنجان نیز در این شرایط با حضور در موکب‌ها، پشتیبانی از میدان و دیپلماسی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را به انجام رساندند و ظرفیت‌های خود را در عرصه دفاع ملی به نمایش گذاشتند.

وی تأکید کرد: تجربه حضور تشکل‌های مردمی در این عرصه نشان داد که سرمایه اجتماعی موجود در سمن‌ها می‌تواند در شرایط مختلف برای پشتیبانی از جامعه و مدیریت مسائل مورد استفاده قرار گیرد.

زنجان مسئولیت ملی در حوزه جوانان «نیت» بر عهده دارد

صادقی در ادامه به افتتاح دبیرخانه ملی جوانان «نیت» در استان زنجان اشاره کرد و گفت: جوانان NEET به افرادی اطلاق می‌شود که در مقطعی از زندگی خارج از چرخه آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال قرار گرفته‌اند.

وی افزود: مسئله جوانان نیت را نباید صرفاً معادل بیکاری دانست؛ چرا که قرار گرفتن بخشی از جوانان خارج از چرخه آموزش، مهارت و فعالیت اقتصادی، به معنای فاصله گرفتن بخشی از سرمایه انسانی کشور از مسیر مشارکت و نقش‌آفرینی اجتماعی است.

استاندار زنجان با بیان اینکه میزبانی دبیرخانه ملی جوانان «نیت» برای استان یک مسئولیت ملی محسوب می‌شود، تصریح کرد: نخستین گام در این حوزه، شناخت دقیق و داده‌محور عوامل مؤثر بر قرار گرفتن جوانان در وضعیت نیت است.

وی ادامه داد: پس از شناسایی دقیق مسئله، باید مسیر مشخصی برای توانمندسازی این جوانان طراحی و میان دستگاه‌های مسئول هماهنگی ایجاد شود و در نهایت نیز میزان موفقیت برنامه‌ها به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

صادقی خاطرنشان کرد: نباید با نگاه صرفاً آسیب‌شناختی به جوانان نیت نگریست، بلکه این افراد بخشی از سرمایه انسانی کشور هستند و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بازگشت آنان به مسیر آموزش، مهارت‌آموزی و اشتغال فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه کمی و کیفی سمن‌ها، افزایش تخصص‌گرایی و حرکت به سمت فعالیت‌های مسئله‌محور، ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد بیش از گذشته در مسیر حل مسائل اجتماعی استان زنجان به کار گرفته شود.

در این مراسم از کتاب «ایران من ایران» شامل منتخبی از آثار جوانان دانشجو در پویش ملی «جنگ رمضان» رونمایی و از سازمان‌های مردم‌نهاد برگزیده استان زنجان با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.