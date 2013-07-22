جایگاه قرآن در خانواده مهدوی بررسی می شود/ سخنرانی حجت الاسلام نقویان پیرامون سبک زندگی قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، در هجدهمین روز از برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که در مصلی تهرانی در حال برگزاری است؛ هر روزه نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان مختلف برگزار می شود که برای امروز دوشنبه 31 تیرماه ، نشستهایی بدین شرح برگزار می شود:



نشست «آسیب شناسی نقش حداقلی قرآن در فرآیند اسلامی‌سازی علوم انسانی» با سخنرانی حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ساعت 18 در سالن شماره 2 برگزار می شود. همچنین در همین ساعت فارسیجانی، محمدزاده، گیلانی نژاد، سلحشور در سالن شماره یک به «بررسی عملکرد رسانه ملی در ترویج فرهنگ قرآن در کشور » می پردازند.

حجت الاسلام سرلک در ساعت 18:30 در سالن شماره 3 پیرامون «رسانه‌های دیجیتال و خانواده‌های قرآنی» سخنرانی خواهد کرد و در ساعت 19 حجت الاسلام ناصر نقویان در محراب شبستان اصلی درباره «سبک زندگی قرآنی» به سخنرانی می پردازد. «جایگاه قرآن در خانواده مهدوی» عنوان نشستی در ساعت 21:30 در سالن شماره 2 است که مریم معین الاسلام رئیس مؤسسه زنان منتظر در آن سخنرانی می کند؛ همچنینی در همین ساعت در سالن شماره 3 سید نظام‌الدین موسوی درباره «قرآن رسانه بی همتا» سخنرانی خواهد کرد.



