سوریه به خاطر مواضع خود می جنگد/ درباره جنگ افروزی شبکه الجزیره هشدار داده بودم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا) شیخ احمد بدرالدین حسون مفتی جمهوری سوریه در نشستی با دست اندرکاران رسانه های سوری در دفتر اسد با حضور عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه، رسانه های سوری را به عدم عجله و همچنین اطمینان یافتن از صحت خبر پیش از انتشار آن و دوری از تحریک آفرینی دعوت کرد.

وی خاطر نشان کرد رسانه های ملی، خط دفاعی نخست برای ارائه تصویر درست از کشور در مقابل هجمه ای است که هدف از آن مخدوش کردن چهره آن است.



حسون خاطر نشان کرد بحران کنونی در سوریه، فقط نتیجه طرحهای غربی ها نیست، بلکه همچنین ناشی از کوتاهی و مسامحه ما در بعد تربیتی به شکل خاص است.

مفتی سوریه به ایستادگی و مقاومت ملت سوریه طی دو سال اخیر اشاره و بر ضرورت پایداری و مقاومت اقتصادی سوریها تاکید کرد.

وی با اشاره به محدودیتهای اعمال شده برای رسانه های ملی سوریه از سوی غربی ها و اعراب همسو تاکید کرد از سال 1997 درباره جنگ مذهبی که شبکه الجزیره در منطقه شعله ور کرده است، هشدار داده بود به ویژه با ظهور جریانهای افراطی دینی از سال 1982 که برای ایفای نقش مذهبی شکل گرفته بودند.

شیخ حسون با تاکید بر اهمیت تبلیغ اسلام معتدل به گمراه سازی رسانه های غربی و فریب افکارعمومی غرب از سوی آنها با ارائه خبرهای نادرست و غیر واقعی از حوادث سوریه و با هدف دور کردن آنها از واقعیتها و همسو کردن آنها با سیاستهای یکسویه خود اشاره کرد.

