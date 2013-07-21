  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴

تحولات امنیتی سوریه؛

هلاکت 50 تروریست در حومه دمشق/ شکست تلاش تروریستها برای قاچاق تانکرهای نفت به ترکیه

هلاکت 50 تروریست در حومه دمشق/ شکست تلاش تروریستها برای قاچاق تانکرهای نفت به ترکیه

کشته شدن 50 تروریست در عملیات نیروهای ارتش در حومه دمشق، خنثی شدن تلاش تروریستهایی که قصد داشتند تانکرهای نفت سرقتی را به ترکیه قاچاق کنند، از جمله جدیدترین اخبار امنیتی مربوط به سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نیروهای ارتش سوریه در عملیاتی در منطقه عدرا واقع در حومه دمشق توانستند 50 تروریست را به هلاکت برسانند.

منابع سوری گزارش دادند که نیروهای ارتش همچنین توانسته اند شماری از تروریستهای مسلح را که دارای تابعیتهای مختلف بودند، اسیر کنند.

از سوی دیگر، نیروهای مسلح سوریه توانستند کنترل بزرگراه اریحا به لاذقیه را به دست گیرند. افراد مسلح دو هفته گذشته این بزرگراه را اشغال کرده بودند و پلهای موجود در آن را منفجر می کردند.

خبر دیگر اینکه، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که بر اثر انفجار یک کمربند انفجاری که تروریستها در منطقه مسکونی العماره واقع در دمشق کار گذاشته بودند، یک شهروند سوری کشته و پنج نفر دیگر نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر، یگانهای ارتش سوریه پس از درگیری با عناصر جبهه تروریستی النصره چندین نفر از آنها را در حلب به هلاکت رساندند و تلاش شماری از آنها را که قصد داشتند به مناطق امن شهر نفوذ کنند، خنثی کردند.

به گزارش منابع سوری، نیروهای ارتش سوریه مقر تروریستها را در دیر الزور منهدم کردند و شماری از عناصر گروههای تروریستی را که قصد داشتند تانکرهای نفت سرقتی را به ترکیه قاچاق کنند، به هلاکت رساندند.

 

کد مطلب 2101285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها