هلاکت 50 تروریست در حومه دمشق/ شکست تلاش تروریستها برای قاچاق تانکرهای نفت به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نیروهای ارتش سوریه در عملیاتی در منطقه عدرا واقع در حومه دمشق توانستند 50 تروریست را به هلاکت برسانند.



منابع سوری گزارش دادند که نیروهای ارتش همچنین توانسته اند شماری از تروریستهای مسلح را که دارای تابعیتهای مختلف بودند، اسیر کنند.



از سوی دیگر، نیروهای مسلح سوریه توانستند کنترل بزرگراه اریحا به لاذقیه را به دست گیرند. افراد مسلح دو هفته گذشته این بزرگراه را اشغال کرده بودند و پلهای موجود در آن را منفجر می کردند.



خبر دیگر اینکه، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که بر اثر انفجار یک کمربند انفجاری که تروریستها در منطقه مسکونی العماره واقع در دمشق کار گذاشته بودند، یک شهروند سوری کشته و پنج نفر دیگر نیز زخمی شدند.



از سوی دیگر، یگانهای ارتش سوریه پس از درگیری با عناصر جبهه تروریستی النصره چندین نفر از آنها را در حلب به هلاکت رساندند و تلاش شماری از آنها را که قصد داشتند به مناطق امن شهر نفوذ کنند، خنثی کردند.



به گزارش منابع سوری، نیروهای ارتش سوریه مقر تروریستها را در دیر الزور منهدم کردند و شماری از عناصر گروههای تروریستی را که قصد داشتند تانکرهای نفت سرقتی را به ترکیه قاچاق کنند، به هلاکت رساندند.