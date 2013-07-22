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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

بحران داخلی در مخالفان به اوج رسید؛

جدایی یکی از گردانهای اصلی ارتش آزاد برای جنگ با جبهه تروریستی النصره

جدایی یکی از گردانهای اصلی ارتش آزاد برای جنگ با جبهه تروریستی النصره

منابع مخالفان سوری اعلام کردند: یکی از گردانهای اصلی ارتش آزاد در سوریه برای مبارزه علیه جبهه تروریستی النصره از این گروه جدا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الحدث، یک مرکز حقوق بشری وابسته به مخالفان سوریه اعلام کرد: گردان موسوم به "جبهه اکراد" از شاخه های نظامی ارتش آزاد اخیرا با جدایی از این گروه نظامی به مبارزه علیه جبهه تروریستی النصره برخاسته است.

بنابراین گزارش، این گردان نظامی با هدف پیوستن به "گروههای مبارز کرد" که اخیرا در مناطق شمال شرقی سوریه به جنگ علیه جبهه تروریستی النصره همت گمارده اند، دست به این اقدام زده است.

برخی منابع معتقدند کردها در شمال شرقی سوریه برای ایجاد منطقه مستقل رو به درگیری با جبهه النصره آورده اند.

 

کد مطلب 2102113

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