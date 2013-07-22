از سر گیری مذاکرات سازش موفقیتی به دنبال نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "اوزنا بروکر سایتونگ"، در تحلیلی درباره از سرگیری مجدد مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی که وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا برای چنین اقدامی میانجی گری کرده است نوشت: تا کنون حدود دوازده میانجی گری صلح در خاورمیانه در طول دهه های گذشته شکست خورده است.



نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد خبرهایی که اواخر هفته گذشته درباره از سر گیری مذاکرات صلح در خاورمیانه شنیده شد، نیز نباید امیدوار کننده باشد. بنابراین در آینده نزدیک هیچ صلح پایداری بین فلسطین و اسرائیل به وجود نخواهد آمد و یک راه حل دو دولتی نیز شکل نخواهد گرفت.



نویسنده در ادامه به دلایل اینکه چرا طرفین(تشکیلات خودگردان فلسطین و رژِیم صهیونیستی) حالا به ازسرگیری مذاکرات سازش رضایت داده اند نوشت: این یک موضوع خیلی ساده است، چرا که اجتناب هر یک از طرفین این مناقشه برای پذیرش گفتگوهای صلح، حمایتهای آمریکا و اروپا از آن طرف را از بین می برد. پس بله گفتن تشکیلات خودگردان و اسرائیل برای شروع مجدد مذاکرات از دلایل تاکتیکی بوده است.



در ادامه آمده است : اما شرکت کردن دو طرف در مذاکرات صلح به این مفهوم نیست که آنها به صورت جدی برای موفقیت این مذاکرات کار می کنند. از شرایط مد نظر فلسطینیان برای صلح، اسرائیلی ها تنها می خواهند به مسئله آزادی برخی از زندانیان(اسرا) فلسطینی بپردازند و توقف ساخت شهرکهای غیر قانونی در مناطق اشغالی مد نظر رژیم صهیونیستی نیست.



نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به مخالفت جنبش مقاومت حماس با ازسرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی اشاره کرده و نوشت: ساختن یک دولت وحدت ملی با حضور تمام گروههای فلسطینی و یک موضع مشترک در مذاکرات با اسرائیل، ظاهرا به نظر می رسد عملی نخواهد بود.