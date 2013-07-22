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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۳

احتشام‌زاده خبره ورزشی فدراسیون تنیس روی میز شد

احتشام‌زاده خبره ورزشی فدراسیون تنیس روی میز شد

حمید سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان مجید احتشام‌زاده را به سمت خبره ورزشی فدراسیون تنیس روی میز منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تنیس روی میز،  مجید احتشام زاده،  پیشکسوت تنیس روی میز  طی حکمی از سوی حمید سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای به سمت خبره ورزشی فدراسیون تنیس روی میز منصوب شد.

در این حکم آمده " با استعانت از خداوند متعال و به استناد ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری، نظر به تائید مجمع عمومی 14 اردیبهشت 1392 فدراسیون تنیس روی میز به موجب این حکم جنابعالی به عنوان ( خبره ورزشی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران ) منصوب می شوید تا در چهار چوب مفاد اساسنامه مزبور، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمائید".

کد مطلب 2102115

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