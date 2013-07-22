به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تنیس روی میز، مجید احتشام زاده، پیشکسوت تنیس روی میز طی حکمی از سوی حمید سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای به سمت خبره ورزشی فدراسیون تنیس روی میز منصوب شد.

در این حکم آمده " با استعانت از خداوند متعال و به استناد ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری، نظر به تائید مجمع عمومی 14 اردیبهشت 1392 فدراسیون تنیس روی میز به موجب این حکم جنابعالی به عنوان ( خبره ورزشی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران ) منصوب می شوید تا در چهار چوب مفاد اساسنامه مزبور، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمائید".